مجوز انتشار 19 نشريه صادر شد

هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار 19 نشريه موافقت كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد پرويزي - مديركل مطبوعات و خبرگزاري‏هاي داخلي - با بيان اين مطلب اظهار كرد: هيأت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود با انتشار دو هفته‌نامه، 2 دو هفته‌نامه، 11 ماهنامه، سه فصلنامه و 1 دوفصلنامه موافقت كرد.

وي افزود: هيأت نظارت بر مطبوعات در اين جلسه با انتشار هفته‌نامه‌هاي «امين بافق» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي محمد عباسي بافقي و «حديث نو» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي مهديه‌السادات حداديان و هم‌چنين دوهفته‌نامه‌هاي «فرصت» به صاحب امتيازي شهرداري خميني شهر و مديرمسوولي حسين غفوري اسفريزي و نيز «آيينه مهر» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي كاظم سبحا‌ن‌زاده موافقت كرد.

او ادامه داد: نشريات «پيك معلولين» به صاحب امتيازي جامعه معلولين استان يزد و مديرمسوولي جليل باقري اتابك، «قبيله هابيل» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي مرضيه پودينه، «مروت اردكان» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي حسن مروتي، «پيك خاتم» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي محمدعلي طالبي موري آبادي، «افق طبس» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي مهدي شفيعي مقدم، «اردكان ما» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي هاجر احساني اردكاني، «بچه‌هاي كوير» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي احمد شباني كاظم‌آباد، «سلام ابركوه» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي داوود فلاح‌زاده ابرقوئي، «بانگ صبح» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي محمود صادق‌زاده، «ساحل كوير» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي محمدعلي كريمي مريم‌آبادي و «پيك كوير» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي زهرا فتوحي نيز 11 ماهنامه‌اي هستند كه با انتشار آن‌ها موافقت شد.

به گفته مديركل مطبوعات و خبرگزاري‏هاي داخلي در جلسه امروز هيات نظارت بر مطبوعات هم‌چنين فصلنامه‌هاي «Iranian Journal Of Diabets And Obesity» به صاحب امتيازي دانشگاه شهيد صدوقي يزد و مديرمسوولي محمد افخمي اردكاني، «دست‌انداز» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي مهين عباس بافقي و «يزد و يزدي‌ها» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي الهه دهقان طزرجاني و نيز دو فصلنامه‌ «رياضي ركن» به صاحب امتيازي انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي استان يزد و مديرمسوولي محمدرضا انتظاري مجوز انتشار دريافت كردند.

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