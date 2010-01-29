مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم منصوب شد

طي حکمي از سوي معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، «جليل دارا» به عنوان مدير کل امور فرهنگي اين وزارت منصوب شد.

به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، تقويت امور فرهنگي ستاد، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي کشور در جهت تحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامي- ايراني، ساماندهي و تقويت امور فرهنگي اعضاي هيات علمي، دانشجويان و کارکنان دانشگاه‌ها، اهتمام به تقويت ارتقاي وضعيت فرهنگي دانشگاهيان ايراني خارج از کشور و کمک به ايجاد فضاي نشاط و پويايي از جمله وظايف و انتظارات از مديرکل جديد امورفرهنگي وزارت علوم عنوان شده است.

گفتني است، جليل دارا پيش از اين به عنوان مدير گروه مطالعات جهان اسلام و معاون مديرکل دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم فعاليت داشته است.

لازم به ذكر است، پيش از اين دكتر محسن اسلامي مديريت كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را برعهده داشت.

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