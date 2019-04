محققان دانشگاه نورث‌وسترن براي نخستين بار يک نانوماده زيست‌فعال طراحي کرده‌اند که بدون استفاده از عامل‌هاي رشد گران‌قيمت، رشد غضروف جديد را تقويت مي‌کند. به گزارش سرويس فن‌اوري ايسنا، در روش درماني اين محققان با کمک اين نانومواد، سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان فعال شده و غضروف جديد توليد مي‌شود. هيچ روش درماني مرسومي نمي‌تواند اين کار را انجام دهد. اسموال استاپ، يکي از اين محققان گفت: غضروف همانند استخوان رشد نمي‌کند؛ بنابراين راهبردهاي باليني براي بازتوليد اين بافت به شدت مورد توجه مي‌باشند. افراد بسياري که زانو‌ها، شانه‌ها و آرنج‌هاي آسيب‌ديده‌شان را به يک جراح ارتوپد نشان داده‌اند، از قبيل ورزشکاران حرفه‌اي و کساني که مفصل‌هايشان سائيده شده‌اند، با اين مشکل آشنا هستند. کلاژن نوع 2 پروتئين اصلي در غضروف مفصلي است. اين غضروف بافت اتصالي سفيد و نرمي مي‌باشد که انتهاي استخوان‌ها را در جايي که بهم رسيده و مفصل‌ها را تشکيل مي‌دهند؛ پوشش مي‌دهد. اين محققان مي‌گويند: نانوالياف ما سلول‌هاي بنيادي موجود در مغز استخوان را براي توليد غضروف حاوي کلاژن نوع 2 و تعمير مفصل آسيب‌ديده، تحريک مي‌کنند. يک رويه بنام ميکروشکستگي معمول‌ترين تکنيکي است که اخيراً بوسيله پزشكان استفاده مي‌شود، اما در اين روش معمولاً يک غضروف حاوي مقادير زيادي کلاژن نوع 1 توليد مي‌شود. اين غضروف بيشتر شبيه بافت جاي زخم يا سوختگي است. اين دانشمندان ژل نانواليافي خود را در يک مدل حيواني با نقايص غضروفي کاشتند. اين حيوانات با روش ميکروشکستگي نيز درمان شدند. در اين روش براي ايجاد يک منبع خوني جديد براي تحريک رشد غضروف جديد، سوراخ‌هاي ريزي در استخوان زيرين غضروف آسيب‌ديده ايجاد مي‌شود. اين محققان روش‌هاي درماني مختلفي تست کردند: ميکروشکستگي به تنهايي، ميکروشکستگي و ژل نانواليافي با عامل رشد اضافه شده، و ميکروشکستگي و ژل نانواليافي بدون عامل رشد. آنها متوجه شدند که روش آنها خيلي بهتر از روش ميکروشکستگي به تنهايي عمل کرده و مهم‌تر اينکه براي رسيدن به اين نتايج خوب نيازي به استفاده از عامل رشد گران قيمت نبود. نتايج اين تحقيق در مجله (‌Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS منتشر شده است. انتهاي پيام