آيا حسگرهاي ارزان قيمت بي‌سيم بر اساس فن‌آوري نانو را مي‌توان براي هشدار به مهندسان درباره شكستگي‌ها و آسيب‌هاي مشكل ساز در پل‌ها، ساختمان و ساير سازه‌هاي قبل اين كه جدي و خطر آفرين شوند، استفاده كرد؟ به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روش در پژوهش منتشر شده در مجله بين‌المللي «مواد و انسجام ساختاري» (International Journal of Materials and Structural Integrity)، پيشنهاد شده است. محمد صافي، محقق دپارتمان مهندسي و مديريت ساخت و ساز در دانشگاه ايالتي داكوتاي شمالي در فارگو كه با همكاري محققان موسسه ملي علوم كاربردي در تونس و تيمي از محققان دپارتمان مهندسي تكنولوژي در دانشگاه A&M آلاباما اين تحقيقات را دنبال مي‌كند با اشاره به اين كه سازه‌هاي شهري در معرض پروسه آسيب ديدگي دائمي و غير قابل كنترل در حين طراحي مادام العمر آنها هستند خاطرنشان كرد: اين آسيب‌ها ممكن است ناشي از شرايط آب و هوايي، كهنه شدن مواد، حركت‌هاي زمين و فقدان نگهدارندگي لازم باشند؛ بنابراين براي بهبود ايمني اين سازه‌ها يك سيستم بازرسي دائمي مورد نياز است. اين كار با روش‌هاي گرانقيمت و زمان بر فعلي امكان پذير نيست، مگر تا زماني كه آسيب جدي اين ساختارها را تهديد كند. اين بار محققان پيشنهاد كردند كه نانوفن‌آوري و سيستم‌هاي بي سيم مي‌توانند پاسخ اين مشكل باشند. اين محققان دو نوع وسيله بي سيم براي بازرسي راه دور سازه هاي بتوني ابداع كرده‌اند. اين ابزار حسگرهايي بر اساس سيستم‌هاي ميكروالكترومكانيكي يا MEMS هستند و براي ارزيابي دما و رطوبت درون بتون طراحي شده‌اند. اين حسگرها نانولوله‌هاي طويلي هستند كه براي تشخيص شكستگي‌ها استفاده مي‌شوند. MEMS و نانوحسگرها هم اكنون در طيف وسيعي از حوزه‌هاي مهندسي و علوم استفاده دارند و استفاده از آنها در مهندسي شهري كاربردي جديد با قابليت فراوان است. انتهاي پيام