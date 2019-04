محققان آمريکايي با استفاده از مدل‌سازي کامپيوتري نشان دادند که تاثير مافوق صوت روي نانولوله‌هاي کربني بلند و کوتاه متفاوت است. مافوق صوت در نانولوله‌هاي کربني کوتاه موجب کشيده شدن شده، اما در نانولوله‌هاي بلند موجب خميدگي مي‌شود.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، پژوهشگران دانشگاه رايس در اين مطالعه دريافتند که گفته قديمي «من نمي‌توانم خم کنم، بلکه مي‌شکنم»، در مقياس نانو و ميکرو صادق نيست.

نانولوله‌هاي کربني يکي از مواد بسيار مهم در فناوري نانو به‌ شمار مي‌روند. در طول يک دهه گذشته محققان از لرزش‌هاي مافوق صوت براي جدا کردن اين نانولوله‌ها استفاده کرده‌اند. بررسي اخير كه توسط «ماتيو پاسکوالي» و همکارانش انجام شده، براي پژوهشگراني که روي نانولوله‌هاي کربني بلند مطالعه مي‌کنند، حائز اهميت است.

«ماتيو پاسکوالي» مي‌گويد: نتايج پژوهش ما نشان داد که نانولوله‌هاي کربني کوتاه در اثر مافوق صوت کشيده مي‌شوند، اين در حالي است که نانولوله‌هاي کربني بلند خم مي‌شوند. هر دوي اين مکانيسم‌ها منجر به شکسته شدن نانولوله‌ها مي‌شوند.

نانولوله‌هاي کربني مي‌توانند در باتري‌ها، حسگرها و تشخيص طبي استفاده ‌شوند، از آنها مي‌توان در نسل جديد کابل‌هاي الکترونيکي استفاده کرد. برخي از خواص نوري و فيزيکي اين ماده توسط محققان دانشگاه رايس کشف شده است. پژوهشگران اين دانشگاه، اولين گروهي بودند که توانستند نانولوله‌هاي کربني را به‌ صورت انبوه توليد کنند.

«ميکا گرين» از محققان اين پروژه مي‌گويد: فرايند پردازش نانولوله‌ها در فاز محلول اهميت صنعتي زيادي دارد، البته اين کار با دشواري‌هايي همراه است، دليل اين امر آن است که نانولوله‌هاي کربني تمايل زيادي به جمع شدن دارند. اين نانولوله‌ها پس از چسبيدن به‌ هم، نمي‌توانند در حلال‌هاي رايج از هم جدا شوند. اما لرزش‌هاي مافوق صوت مي‌تواند اين نانولوله‌ها را از هم جدا کند؛ در واقع با استفاده از اين لرزش‌ها نانولوله‌ها در فاز محلول ديسپرس مي‌شوند.

نانولوله‌هايي که اخيرا توليد مي‌شوند، هزاران مرتبه بلندتر از نانولوله‌هاي اوليه هستند، بنابراين اثر مافوق صوت روي آنها مي‌تواند مخرب باشد و موجب شکسته شدن آنها شده و در نهايت طول نانولوله‌ها را کوتاه کند. اين امر بستگي زيادي به توان مافوق صوت دارد.

اين گروه نتايج کار خود را در «Proceedings of the National Academy of Sciences» به چاپ رساندند.

