معرفی چهار فیلم از بخش «کمدی معاصر» جشنواره جهانی فجر

اسامی چهار فیلم دیگر از مجموعه آثار حاضر در بخش «نمایش فیلم‌های کمدی معاصر» سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد.

به گزارش ایسمنا به نقل از ستاد خبری سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم‌های سینمایی «من برگشتم» ساخته لوکا مینیرو، «مردی که ماه را خرید» ساخته پائولو زوکا، «به حال من گریه نکن، انگلیس» ساخته نستور مونتالبانو و «بکاسین» ساخته برونو پودالیدس چهار فیلم کمدی دیگر از مجموعه فیلم‌های حاضر در بخش «نمایش فیلم‌های کمدی معاصر» است که در سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

در این بخش از جشنواره جهانی فیلم فجر تعدادی از جدیدترین و متفاوت‌ترین فیلم‌های کمدی سینمای معاصر جهان به نمایش درمی آید.

فیلم سینمایی «من برگشتم» I’m Back 2018 نهمین فیلم بلند لوکا مینیرو کارگردان ایتالیایی است که در سال ۲۰۱۸ در ایتالیا ساخته شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: موسولینی پس از هفتاد و دو سال بر اثر اتفاقی عجیب به رم بازمی‌گردد. او به همراه یک فیلمساز سفری در کشور ایتالیا را آغاز می‌کند و با سرزمینی پر از ماجراهای ضد و نقیض روبرو می‌شود. او درصدد برمی‌آید مجدداً رهبری ایتالیا را به عهده بگیرد.

فیلم سینمایی «مردی که ماه را خرید» The Man Who Bought The Moon 2018 دومین ساخته بلند سینمایی پائولو زوکا از کشور آرژانتین در سال ۲۰۱۸ است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در ساردینیا واقع در ایتالیا مردی ادعا کرده مالک ماه است و ماه را به زنی وعده داده است! سازمان اطلاعاتی ایتالیا این موضوع را در می‌یابد و پس از جستجوی فردی از ارتش که اصلیتی ساردینیایی دارد، جوانی ساده لوح را به مأموریتی غیرممکن می‌فرستد.

این فیلم که با توجه به آئین‌ها و اساطیر مدیترانه‌ای تصاویری غریب از افسانه و واقعیت ارائه داده در جشنواره بوسان شرکت داشته است.

فیلم سینمایی «به حال من گریه نکن، انگلیس» Don’t Cry for Me England 2018پنجمین ساخته بلند نستور مونتالبانو از کشور آرژانتین در سال ۲۰۱۸ است.

این فیلم دشمنیِ دیرینه دو تیم ملی انگلستان و آرژانتین را با دلایل و ارجاعاتی تاریخی تصویر می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در سال ۱۸۰۶ و در میانه هجوم انگلستان به آرژانتین، ورزش فوتبال به آرژانتینی‌ها معرفی می‌شود. این ورزش فرصتی است که فوتبال میان دو تیم، جایگزین جنگ طرفین شود.

فیلم سینمایی «بکاسین» Bécassine! 2018دهمین ساخته بلند برونو پودالیدس کارگردان فرانسوی در سال ۲۰۱۸ است که براساس کمیک استریپ مشهور خلق شده توسط کامری (بر اساس نامه‌های ژاکلین ریویر و تصویرگری پینشون) ساخته شده است.

بکاسین؛ تصویر زنی روستایی و ساده از اهالی بریتانی با لباس محلی دهقانی آن منطقه است که یادآور لباس‌های پیکاردی است.

این شخصیت تا به حال در کتاب‌ها و پویانمایی‌های متعددی تصویر شده و فیلم «بکاسین» اولین فیلم مهم بلند زنده‌ای است که بر اساس این داستان‌ها تهیه شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زنی برای پرستاری از فرزند خانواده‌ای بورژوا به خانه آنها می‌رود…

فیلم‌های سینمایی «قاچاق هندریکس» ساخته ماریوس پیپه ریدس، «لایکو – یک کولی در فضا» ساخته بلاژ لانگیال و «با آدولف چطورین؟» ساخته زونکه وورتمن سه فیلم کمدی از دیگر فیلم‌های حاضر در بخش «نمایش فیلم‌های کمدی معاصر» است که در سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام