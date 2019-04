سه فیلم ایرانی و دوازده فیلم خارجی حاضر در بخش «جلوه‌گاه شرق» سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، از مجموع آثار ایرانی و خارجی رسیده به دبیرخانه سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱۵ فیلم برای حضور در بخش جلوه‌گاه شرق این رویداد انتخاب شده است.

فیلم‌های «بی‌حسی موضعی» (Numbness) ساخته حسین مهکام، مستند «جای خالی دوست» (Without my friend) ساخته محمدعلی طالبی، «۲۳ نفر» (23 People) ساخته مهدی جعفری، «مهمانخانه ماه نو» (Hotel New Moon) ساخته تاکه‌فومی تسوتسویی محصول مشترک ایران و ژاپن، «امینه» (Amina) ساخته أیمن زیدان، «بازگشت به خانه» (Coming home) ساخته داریا شوماکووا، «عبور از مرز» (Crossing the Border) ساخته هو مِنگ، «تقاطع» (Crossroads) ساخته نام رُن، «چاه» (Deep Well) ساخته ژانابک ژتیروف، «شکیبایی» (Fortitude) ساخته رشید مالکوف، «تپه‌های بی‌نام» (Hills without Names ) ساخته هلال بایداروف، «شکستن همزمان بیست استخوان» (Rona, Azim’s Mother ) ساخته جمشید محمودی از افغانستان، «پیچ‌گوشتی» (Screwdriver) ساخته بسام جرباوی، «اعلان» (The Announcement) ساخته محمود فاضل جوشکون، «آهنگ درخت» (The Song of The Tree) ساخته آیبک داییربکوف آثاری هستند که در بخش «جلوه‌گاه شرق» سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارند.

«بی‌حسی موضعی» (Numbness) ساخته حسین مهکام در سال ۲۰۱۹ است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جلال، دانشجوی سابق رشته فلسفه، متوجه م یشود خواهرش که به اختلال روانی دو قطبی مبتلاست، با مردی ثروتمند به نام شاهرخ ازدواج کرده که به شرط‌بندی بازی فوتبال اعتیاد دارد. جلال با عصبانیت از خانه بیرون می‌زند تا به خانه دوستش، بهمن، برود که یک آهنگساز زیرزمینی است. در مسیر جلال با یک راننده تاکسی به نام ناصر آشنا می‌شود و این دو شب عجیبی را در کنار هم سپری می‌کنند. حبیب رضایی، باران کوثری، پارسا پیروزفر، حسن معجونی و سهیل مستجابیان بازیگران فیلم «بی‌حسی موضعی» هستند.

مستند «جای خالی دوست» (Without my friend) ساخته محمدعلی طالبی محصول سال ۲۰۱۹ ایران است که پیش از این در جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشته است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عسل و نیلوفر دو دختر نوجوان ۱۵ ساله شاد و سرخوش در یک ویدیوی سه دقیقه‌ای که در موبایل خود ضبط می‌کنند و در یوتیوب می‌گذارند، می‌گویند قصد دارند خودکشی کنند.

«۲۳ نفر» (23 People) ساخته مهدی جعفری روایتگر داستان ۲۳ رزمنده نوجوان ایرانی است که در سال‌های اولیه جنگ ایران و عراق به اسارت دشمن درمی‌آیند. آن‌ها باید هم به فرماندهان خود در کشورشان و هم به دشمنشان ثابت کنند که بچه نیستند...

«مهمانخانه ماه نو» (Hotel New Moon) ساخته تاکه‌فومی تسوتسویی محصول مشترک ایران و ژاپن در سال ۲۰۱۸ است که نغمه ثمینی فیلمنامه‌نویس و جواد نوروزبیگی و شهره گلپریان تهیه‌کننده آن هستند. مهناز افشار، ماساتوشی ناگاسه، لاله مرزبان، علی شادمان، نسیم ادبی، مریم بوبانی، آیاکو کوبایاشی و جواد یحیوی بازیگران این فیلم هستند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نوشین مادری است که با دختر خود زندگی آرامی دارد، اما سفر مردی به ایران زندگی آنها را به هم می‌ریزد...

فیلم های خارجی این بخش شامل «امینه» ساخته أیمن زیدان از سوریه در سال ۲۰۱۸، «بازگشت به خانه» ساخته داریا شوماکووا محصول مشترک روسیه و ارمنستان در سال ۲۰۱۹، «عبور از مرز» ساخته هو مِنگ محصول سال ۲۰۱۸ چین، «تقاطع» ساخته نام رُن ساخته سال ۲۰۱۸ مالزی، «چاه» ساخته ژانابک ژتیروف در سال ۲۰۱۸ قزاقستان، «شکیبایی» ساخته رشید مالکوف در سال ۲۰۱۸ از ازبکستان، «تپه‌های بی‌نام» ساخته هلال بایداروف از کشور آذربایجان در سال ۲۰۱۸، «شکستن همزمان بیست استخوان» ساخته جمشید محمودی از افغانستان در سال ۲۰۱۸، «پیچ‌گوشتی» ساخته بسام جرباوی محصول مشترک فلسطین، آمریکا و قطر در سال ۲۰۱۸، «اعلان» ساخته محمود فاضل جوشکون محصول مشترک ترکیه و بلغارستان در سال ۲۰۱۸، «آهنگ درخت» ساخته آیبک داییربکوف محصول مشترک قرقیزستان و روسیه در سال ۲۰۱۸ است.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام