اعلام برنامه سخنرانی‌ با موضوعات فلسفی در دانشگاه تربیت مدرس

انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، برنامه‌های سخنرانی با موضوعات فلسفی که در بهار 1398 در این دانشگاه برگزار می‌شود را اعلام کرد.

به گزارش «باشگاه دانشجویان» ایسنا، اولین سخنرانی در ۲۶ فروردین با عنوان "Frege on sense in propositional attitudes: a challenge " با سخنرانی سید محمدعلی حجتی برگزار خواهد شد .

سید احمد حسینی سخنران دومین جلسه با عنوان "ادغام الهیات و امور عامه؛ مروری بر مساله عرض ذاتی" خواهد بود که در تاریخ دوم اردیبهشت برگزار می‌شود.

سومین جلسه سخنرانی در ۹ اردیبهشت برگزار می‌شود. عنوان سخنرانی این جلسه "Universal suffering, the self, and selflessness" است و پیمان پورقناد به بحث و بررسی این موضوع خواهد پرداخت.

"انفعال نفس و تغییر ذات مدرِک: بیراهه‌ای ارسطویی و پاسخی صدرایی" موضوع سخنرانی جلسه چهارم است. این جلسه در ۱۶ اردیبهشت با سخنرانی مصطفی زالی برگزار خواهد شد.

بر طبق برنامه اعلام شده، سخنران جلسه پنجم رسول رسولی‌پور است که این جلسه با عنوان "Hiddenness of God" در ۲۳ اردیبهشت برگزار می‌شود.

در آخرین جلسه از برنامه‌های سخنرانی بهار ۹۸ گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، لطف الله نبوی با عنوان و موضوع "منطق ارسطویی بر اساس ضرب فریو" سخنرانی خواهد کرد. این جلسه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

این برنامه‌های سخنرانی دوشنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهدای گمنام دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

