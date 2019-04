اسامی ۳۰ فیلم بلند و کوتاه ایرانی و خارجی حاضر در بخش «سینمای سعادت» (مسابقه بین‌الملل) سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، از مجموع فیلم های بلند و کوتاه ایرانی و خارجی رسیده به دبیرخانه سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱۵ فیلم بلند و ۱۵ فیلم کوتاه برای حضور در بخش «سینمای سعادت» (مسابقه بین‌الملل) این رویداد انتخاب شده است.

فیلم های «مصائب شیرین 2» (Sweet Agony 2) ساخته علیرضا داودنژاد، «جهان با من برقص» (Dance whit me!) نخستین فیلم سینمایی سروش صحت و «زغال» (The charcoal) ساخته اسماعیل منصف از ایران و فیلم‌های «جوان روس» (Russian Youth) ساخته الکساندر زولوتوخین، «پناهگاهی در میان ابرها» (A Shelter Among The Clouds) ساخته رابرت بودینا، «پیش از ژاله» (Before The Frost) ساخته مایکل نویر، «دلبستگی» (Belonging) ساخته بوراک چویک، «بیله» (Bille) ساخته اینارا کولمِن، «حذف‌شده» Erased)) ساخته میها مازینی، «ایرینا» ((Irina ساخته نادِژدا کُزه‌وا، «جوئل» (Joel) ساخته کارلوس سورین، «پرنده بهاری» (Spring Sparrow) ساخته جینگ‌ژیانگ لی، «واکرسدورف» (Wackersdorf) ساخته الیور هافنر، «گرگ‌نما» (Werewolf) ساخته آدرین پانِک و «بیوه خاموشی» (Widow of Silence) ساخته پراوین مورچهال آثار حاضر در بخش «سینمای سعادت» (مسابقه بین‌الملل) سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر هستند.

«مصائب شیرین ۲» (Sweet Agony 2) ساخته علیرضا داوودنژاد از ایران است که نخستین نمایش جهانی خود را در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر دارد. در خلاصه داستان فیلم «مصائب شیرین ۲» آمده است: دختری برای تولد ۱۸ سالگی خود، پدر و مادر را به جایی ناآشنا دعوت می‌کند. پدر و مادر برای رسیدن به آن‌جا سفری را از منچستر به لندن آغاز می‌کنند. در این سفر آن‌ها زندگی گذشته خود را مرور می‌کنند تا به آن‌چه موجب فاصله گرفتن فرزند از آن‌ها و برگزاری جداگانه جشن تولد شده، پی ببرند.

«جهان با من برقص» (Dance white me!) نخستین فیلم سینمایی سروش صحت کارگردان، فیلمنامه‌نویس و بازیگر ایرانی در مقام کارگردان است که در سال ۲۰۱۹ ساخته شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دوستان جهانگیر برای آخرین تولد او دور هم جمع شده اند.

«زغال» (The charcoal) ساخته اسماعیل منصف محصول مشترک فرانسه و ایران در سال ۲۰۱۹ است که نخستین نمایش جهانی آن در سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر خواهد بود.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «زغال» آمده است: غیرت در یکی از روستاهای مرزی آذربایجان به کار زغال‌سازی مشغول است. پسر او یاشار که به دلیل دزدیدن طلا در زندان به سر می‌برد، برای عروسی خواهرش به مرخصی می‌آید، اما گم شدن ناگهانی یاشار، غیرت را را با چالش بزرگی روبه‌رو می‌کند.

فیلم‌های خارجی این بخش شامل «جوان روس» ساخته الکساندر زولوتوخین محصول سال ۲۰۱۸ روسیه، «پناهگاهی در میان ابرها» ساخته رابرت بودینا محصول مشترک آلبانی و رومانی در سال ۲۰۱۸، «پیش از ژاله» ساخته مایکل نویر محصول سال ۲۰۱۸ دانمارک، «دلبستگی» ساخته بوراک چویک محصول مشترک ترکیه، کانادا و فرانسه در سال ۲۰۱۹، «بیله» ساخته اینارا کولمِن محصول مشترک لاتویا، لیتوانی و جمهوری چک در سال ۲۰۱۸، «حذف‌شده» ساخته میها مازینی محصول مشترک اسلوونی، کرواسی و صربستان در سال ۲۰۱۸، «ایرینا» ساخته نادِژدا کُزه‌وا از بلغارستان در سال ۲۰۱۸، «جوئل» ساخته کارلوس سورین در سال ۲۰۱۸ در آرژانتین، «پرنده بهاری» ساخته جینگ‌ژیانگ لی از کشور چین در سال ۲۰۱۹، «واکرسدورف» ساخته الیور هافنر از آلمان در سال ۲۰۱۸، «گرگ‌نما» ساخته آدرین پانِک محصول مشترک لهستان، آلمان و هلند در سال ۲۰۱۸، «بیوه خاموشی» ساخته پراوین مورچهال از هند در سال ۲۰۱۸ است.

اعلام اسامی فیلم‌های کوتاه بخش «سینمای سعادت»

همچنین از مجموع آثار ایرانی و خارجی رسیده به دبیرخانه سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱۵ فیلم کوتاه نیز برای حضور در بخش فیلم‌های کوتاه «سینمای سعادت» (مسابقه بین‌الملل) این رویداد انتخاب شده است.

فیلم‌های کوتاه «سرسام» ساخته وحید نامی و نوید نامی، «یکدیگر» ساخته سارا طبیب‌زاده و «توقف» ساخته پگاه انصاری از ایران و فیلم‌های «قطع‌شده» ساخته سون یونگ باک، «افراط منجی ماست» ساخته مورگان زیولا – پتی، «ماهی» ساخته یان تومیک، «نیات خوب» ساخته آنا مانتزاریس، «صادق» ساخته متیو روش، «بادگیر» ساخته فردریک دوازن، «مارا» ساخته حمید قنبری آرا و آدریانا ویچورک، «نلی» ساخته گاجه مودرندورف، «رونالدو» ساخته رجب بُزگُز، «راوی» ساخته جولیا تروفیمووا، «ایستگاه» ساخته بارتوش ریتز و «جام جهانی در میدان شهر» ساخته ویتو پالمیری آثار حاضر در بخش فیلم‌های کوتاه «سینمای سعادت» (مسابقه بین‌الملل) سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر هستند.

«سرسام» (Delirium) ساخته وحید نامی و نوید نامی محصول سال ۲۰۱۸ از ایران است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مردی در یک شب بارانی گوش بریده‌ای را پیدا می‌کند که...

«یکدیگر» (Each Other) ساخته سارا طبیب‌زاده محصول سال ۲۰۱۹ از ایران است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گمشده‌هایمان تمام عمر دنبال ما می‌گردند. ردپایشان در سراسر زندگی پیداست. یکدیگر را نخواهیم یافت، مگر از راه تازه‌ای یا جهان تازه‌ای.

«توقف» (Pause) ساخته پگاه انصاری محصول سال ۲۰۱۸ از ایران است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سخن شخص ثالثی حال زوجی را دگرگون می‌کند.

فیلم‌های خارجی این بخش شامل «قطع‌شده» (Disrupted) ساخته سون یونگ باک محصول سال ۲۰۱۹ کره جنوبی، «افراط منجی ماست» (Excess Will Save Us) ساخته مورگان زیولا – پتی محصول سال ۲۰۱۹ از سوئد، «ماهی» (Fish) ساخته یان تومیک محصول سال ۲۰۱۸ از استونی، «نیات خوب» (Good Intentions) ساخته آنا مانتزاریس ساخته سال ۲۰۱۸ از انگلستان، «صادق» (Honest) ساخته متیو روش محصول سال ۲۰۱۸ از ایرلند، «بادگیر» (Hurlevent) ساخته فردریک دوازن محصول سال ۲۰۱۹ از کشور فرانسه، «مارا» (Mara) ساخته حمید قنبری آرا و آدریانا ویچورک محصول سال ۲۰۱۸ از آلمان، «نلی» (Nellie) ساخته گاجه مودرندورف محصول سال ۲۰۱۸ از اسلوونی، «رونالدو» (Ronaldo) ساخته رجب بُزگُز محصول سال ۲۰۱۸ از ترکیه، «راوی» (The Narrator) ساخته جولیا تروفیمووا محصول سال ۲۱۰۹ از آمریکا و روسیه، «ایستگاه» (The Stop) ساخته بارتوش ریتز محصول سال ۲۰۱۸ از لهستان و «جام جهانی در میدان شهر» (The World Cup in a Square) ویتو پالمیری محصول سال ۲۰۱۸ از ایتالیا است.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

