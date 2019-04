فیلم‌های ایرانی بخش بین الملل نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش معرفی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش، ۴ فیلم ایرانی در بخش بین الملل نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش شرکت دارند.

فیلم های «تکلیف: روز انجام وظیفه(takleef the day of duty)» به کارگردانی علی خوشدونی فراهانی، «لوتوس(lotus)» به کارگردانی محمدرضا وطن دوست، «افسانه کرم هفتواد(the myth of Haftvad worm)» به کارگردانی اصغر صفار و عباس جلالی یکتا و «شگفتی الهام بخش(the legendary mystical)» به کارگردانی محبوبه طبایی عقدایی عناوین آثار ایرانی است که در این بخش با یکدیگر به رقابت می پردازند.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش به دبیری مهدی قربانپور ۹ تا ۱۳ اردیبهشت ماه در استان مازندران برگزار می‌شود.

