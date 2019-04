نهمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی کشور همزمان با سومین کنگره بهاره چشم پزشکی در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد که در این همایش محققان حوزه علوم بینایی نسبت به فعالیت مراکز غیرمجاز کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زمینه سلول‌درمانی بیماری‌های چشم هشدار دادند.

به گزارش ایسنا، دکتر نارسیس دفتریان، دبیر علمی همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی طی سخنرانی با عنوان Distingushing legitimate research from unproven "cell therapy" in vitreretinal disease به مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه سلول درمانی و بازیابی بینایی در مورد بیماری‌های تخریب سلول‌های نوری مانند RP وAMD پرداخت و اظهار کرد: با توجه به تحقیقات متعددی که تا کنون توسط تیم‌های تحقیقاتی مختلف در سراسر دنیا انجام شده، هنوز هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از سلول درمانی در پیوند بالینی سلول‌های نوری شبکیه اعلام نشده است. ولی در خصوص پیوند سلول‌های RPE در حال حاضر ۳ مطالعه کارآزمایی بالینی در جهان در حال انجام است.

این استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: این مطالعات بر اساس دو رهیافت "تزریق سلول‌های بنیادی بصورت سوسپانسیون در زیرشبکیه" و "استفاده از داربست برای نگهداری سلول‌های بنیادی" انجام شده است. نتایج رهیافت اول پس از پیگیری ۳ ساله هرچند برای برخی از بیماران با دید کم بهبودی حاصل شده، ولی دستاورد مدنظر در مورد بازیابی بینایی رخ نداده بود. در مورد نتایج کارآزمایی بالینی مورد دوم از رهیافت سلول‌های RPE تک لایه با منشأ سلول‌های بنیادی جنینی در فالوآپ یکساله به سر می‌برند.

دکتر دفتریان افزود: طی مطالعاتی که در این زمینه با همکاری مرکز رویان داشته‌ایم، قصد داشتیم از سلول‌های مزانشیمال خود فرد طی فرایند کشت به سلول‌های مزانشیمی خالصی که قابلیت تمایز ندارند، برسیم. در نهایت این سلول‌ها را درون زجاجیه بیماران تزریق کنیم و از این طریق در بیماران مبتلا بهRP جلوی اضمحلال سلول‌های نوری را بگیریم.

وی ادامه داد: در نهایت از ۳ مورد تزریق شده متأسفانه یهک مورد تبدیل به سلول‌های ناخواسته فیبروبلاستی شد و پس از این مشاهده دستور توقف روند ادامه مطالعه صادر شد. چون بزرگترین چالش و مانع روش سلول درمانی و پیوند سلول به شبکیه تبدیل سلول‌های بنیادی غیرتمایز یافته به سلول‌های فیبروبلاست درون چشم بیماران است که منجر به عوارض جانبی زیادی می‌شود.

این متخصص شبکیه با تاکید بر اینکه این مطالعه در مرکز آکادمیک و پس از اخذ کد اخلاق و سپری کردن مراحل اطلاع‌دهی به بیماران و حتی در حد امکان‌سنجی و به صورت کنترل‌شده انجام شده، تصریح کرد: با این حال نگرانی من از فعالیت مراکز بدون مجوز در کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی است که با انگیزه بیزنس و با وعده‌های غلوآمیز بعضاً افراد تحصیلکرده را هم دچار گمراهی می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه تشخیص این مطالعات غیرمجاز، عنوان کرد: عمدتاً مطالعات سلول‌درمانی اگر تحت نظارت مراکز معتبر انجام شود، به دلیل تأمین مالی آن، هیچ هزینه‌ای از بیماران دریافت نمی‌شود. ولی در مراکز بیزنسی، قبل از انجام درمان هزینه‌های هنگفتی از بیماران طلب می‌کنند. مشکل دیگر مراکز غیرمجاز این است که (by lateral treatment) انجام شده و همچنین در این مراکز فقط کار سلول بنیادی انجام می‌شود.

همکاری متقابل چشم پزشکان و دانشمندان علوم پایه در زمینه تحقیقات چشم‌پزشکی

دکتر علیرضا برادران رفیعی، دیگر دبیر علمی همایش ضمن تشریح محورهای کنگره، گفت: ارائه سخنرانی‌های تخصصی توسط اساتید برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور و همچنین سخنرانی دکتر احمدیه بخش ابتدایی همایش را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: برگزاری سمپوزیوم اصلی تحت عنوان "نوتوانی یا بازسازی شبکه قرنیه" با ارائه آخرین دستاوردها و پیشرفت‌ها در زمینه بازسازی قرنیه بخش دیگراین کنگره علمی بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در این کنگره بخشی به محققان جوان کشور اختصاص داده شد، گفت: در این نشست علمی بخشی به ارائه دستاوردهای محققان جوان کشور در زمینه علوم بینایی تحت عنوان "یانگ ایراوو" اختصاص داده شد که طی آن از ۶ سخنران مدعو برای ارائه نتایج تحقیقات در زمینه علوم بینایی دعوت به عمل آمد.

دکتر برادران رفیعی با بیان اینکه در بخش "پوستر تور" نیز حدود ۸۵ مقاله علمی ارسال شد، تصریح کرد: در این بخش ارائه‌دهندگان پوسترهای علمی با حضور در کنار پوسترهای خود، پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان بودند.

دبیر علمی همایش با بیان اینکه برای سه پوستر اول گرنت پژوهشی در نظر گرفته شده است، گفت: از طرف انجمن چشم پزشکی برای سه پوستر اول که از نظر محتوای علمی، دیزاین و طراحی برتر شناخته شوند، سه گرنت پژوهشی در نظر گرفته شده که به نفر اول ۷ میلیون، نفر دوم ۶ میلیون و به نفر سوم ۷ میلیون اهدا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری چهار کارگاه آموزشی و تخصصی برای محققان جوان و چشم پزشکان در قالب این کنگره علمی، اظهار کرد: "سلول‌های بنیادی و کاربردهای آن در چشم پزشکی"، "پروتزهای قرنیه و شبکیه"، "قواعد و قوانین جاری کشور و جهان در رابطه با طب باز ساختی و مسائل اخلاقی" و "کاربرد سافت وی در تحقیقات چشم پزشکی" عناوین این کارگاه‌ها بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با اشاره به همکاری مشترک کنگره IRAVO با کنگره بهاره انجمن چشم پزشکی کشور، گفت: در مجموع همکاری کنگره IRAVO با کنگره بهاره سوم انجمن چشم پزشکی فرصت همکاری متقابل بین چشم‌پزشکان و دانشمندان علوم پایه در زمینه تحقیقات چشم پزشکی را فراهم می‌کند.

دبیر علمی همایش با بیان اینکه IRAVO یکی از ارگان‌های انجمن چشم پزشکی کشور است، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم علم پزشکی امروز طب بازساختی است، به عبارت دیگر برخی بر این باورند که طی چند سال آینده درمان بیماری‌ها از فرم دارویی و جراحی به فرم بازتوانی و نوسازی بافت تبدیل خواهد شد، بنابراین سعی کردیم در این کنگره به جنبه‌های مختلف طب بازساختی توجه کرده و چشم پزشکان را با این علوم جدید آشنا کنیم.

کاربردهای نانوتکنولوژی پزشکی در حوزه بازیابی بینایی

به گزارش ایسنا، در بخش سخنرانی محققان جوان نهمین همایش IRAVO که عمدتاً بر اساس تحقیقات علوم پایه مورد نیاز در بخش بالینی انتخاب شده بود نیز هادی محمدی طی سخنرانی با عنوان Medical Nanotechnology a new approach to vision restoration :challenges and opportunities به تشریح عمده کاربردهای نانوتکنولوژی پزشکی در حوزه بازیابی بینایی پرداخت.

این دانشجوی دکتری تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابتدا مروری بر روش‌های موجود مانند استفاده از پروتزهایی که در نواحی مختلف شبکیه ایمپلنت می‌شوند، داشت و در ادامه به معایب و چالش‌های عمده این روش‌ها برای درمان بیماری‌هایی که با تخریب شبکیه همراه هستند، پرداخت.

وی با اشاره به روش‌های مبتنی بر رهیافت نانوپزشکی، تصریح کرد: این روش‌های نوین بر پایه رهیافت نانوتکنولوژی در دسته‌بندی‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند.

این پژوهشگر حوزه نانوتکنولوژی پزشکی در پایان به چالش‌های موجود در این روش پرداخت و با بیان مثال‌هایی از روش درمانی مبتنی بر نانومتریال به فرصت‌ها و افق‌های نویدبخشی که این رهیافت ایجاد کرده، پرداخت.

