تعداد 8 فیلم از سینمای آذربایجان در نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش مرور می‌شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش، اسامی آثار بخش مروری بر سینمای کشور آذربایجان در نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش اعلام شد.

عناوین این فیلم‌ها به شرح زیر است:

چوگان(Chovkan) به کارگردانی رفیق قلییف

شکی(Shaki) به کارگردانی وقار اسلام زاده

رنگ های غذاهای آذربایجان(The colour of Azerbaijan cousine) به کارگردانی نجات فیضو خایف

اثر قلعه(Trace of gula) به کارگردانی شامل علییف

سوغات(Present) به کارگردانی دیوید توخولامدوف

او کیست؟(kimdir?) به کارگردانی مراد مرادوف

میراث(Heritage) به کارگردانی فریض احمدوف

باکو درآیینه زمان(Baku in the mirror of times) به کارگردانی ناتالیا زاوزننکو

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش به دبیری مهدی قربانپور ۹ الی ۱۳ اردیبهشت ماه در استان مازندران برگزار می شود.

انتهای پیام