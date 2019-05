گزارش دستاوردهای مقاله پژوهشگر ایرانی در سایت "اخبار علوم پیشرفته جهان"

نتایج مقاله چاپ‌ شده دکتر حسن نمازی، استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، به‌ عنوان دستاوردی مهم، مورد توجه محافل علمی جهان قرار گرفت و به‌ صورت یک گزارش در سایت "اخبار علوم پیشرفته" انعکاس یافت.

به گزارش ایسنا، مقاله این عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در فوریه سال ۲۰۱۹ با عنوان: In situ synthesized chitosan–gelatin/ZnO nanocomposite scaffold with drug delivery properties: Higher antibacterial and lower cytotoxicity effects در مجله:Journal of Applied Polymer Science /Volume 136, Issue 22, DOI: 10.1002/APP.47590 در آمریکا به چاپ رسیده که مورد توجه محافل علمی و خبری قرارگرفته و به‌عنوان یک دستاورد علمی جدید و نویددهنده برای بهبود و رفع مشکلات مربوط به عرصه و ضایعات پوستی، انعکاس بین‌المللی یافته و در سایتADVANVED SCIENCE NEWS مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.

دکتر نمازی در این زمینه گفت: در این تحقیق، داربست‌های هیدروژل نانو کامپوزیت کیتوزان-ژلاتین/اکسید روی (CS-GEL/nZnO) ساخته‌شده و بعد از شناسایی ساختار شیمیایی آن، نهایتاً پتانسیل و کارایی آن برای استفاده بالقوه در مهندسی بافت پوست مورد ارزیابی و مطالعه قرارگرفته است.

وی افزود: داربست‌های بر پایه هیدروژل به‌عنوان یک ماتریس موقت عمل می‌کنند که در آن سلول‌ها برای بازسازی بافت آسیب‌دیده می‌توانند رشد و تکثیر یابند.

این عضو هیئت علمی بابیان اینکه این تحقیق با کمک دانشجویان وی به سرانجام رسیده است، یادآور شد: با افزودن اجزایی به داربست تهیه‌شده که امکان تحویل مواد زیستی و داروها را به آن القا می‌کند به بازسازی بیشتر بافت آسیب‌دیده کمک می‌شود.

وی تصریح کرد: داربست‌ها از ترکیب کیتوسان (CS)، ژلاتین (GEL) و اکسید روی (ZnO) تهیه‌شده بودند. کیتوسان یک عامل تسریع‌کننده بازسازی بافت سازگار با محیط‌زیست و زیست‌تخریب‌پذیر است که دارای خواص ضد باکتریائی متوسط است. همچنین ژلاتین به‌عنوان ماده فعال بیولوژیکی برای تقویت چسبندگی و مهاجرت سلولی در ترکیب نانو کامپوزیت وارد می‌شد. برای بهبود اثرات ضد باکتریائی، نانو کامپوزیت حاصل از نانو ذرات اکسید روی که هیچ سمیتی برای سلول‌های سالم ندارند استفاده شد.

نمازی گفت: گروه تحقیقاتی‌اش توانسته است با واردسازی نانو ذرات اکسید روی، خاصیت تحویل داروی کنترل‌شده را به داربست سنتزی القا کند. در حقیقت نانو ذرات اکسید روی می‌توانند انتشار ناپروکسن به‌عنوان یک داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی را برای مبارزه با التهاب حاصله طی بازسازی بافت آسیب‌دیده کنترل کند.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف مطالعات انجام‌شده قبلی در مورد این موضوع، نتایج این تحقیق، اثرات ضد باکتری بیشتر و سمیت سلولی کمتری را نشان داد.

طبق اعلام وزارت علوم، همچنین نتایج این مطالعه سنتز موفق داربست‌های هیدروژل CS-GEL/nZnO را اثبات می‌کند که به‌طور ویژه برای استفاده در کاربردهای بیوپزشکی، به‌ویژه مهندسی بافت پوست توصیه می‌شود.

