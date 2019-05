۱۰ نشریه علمی - پژوهشی برتر علوم پزشکی کشور معرفی شدند

۱۰ نشریه علمی - پژوهشی برتر علوم پزشکی کشور از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) منتشر شد.

به گزارش ایسنا، گزارش استنادی نشریات علمی- پژوهشی وزارت بهداشت در پایان هرسال بر اساس اطلاعات پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود؛ گزارش (SID-JCR)به ارزیابی تمامی نشریات مصوب وزارت بهداشت، که حداقل سابقه انتشار از دو سال قبل را داشته باشند، می‌پردازد.

بر اساس این گزارش، در این رتبه بندی، شاخص تأثیر و شاخص آنی (شاخص‌های استاندارد و بین‌المللی ارزیابی نشریات) به عنوان معیارهای ارزیابی استفاده شده‌اند.

بر این اساس، ۱۰ نشریه برتر بر اساس شاخص تأثیر (Impact Factor) به شرح زیر معرفی شدند:

۱- نشریه "IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY" به صاحب امتیازی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران.

۲- نشریه “JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (JRHS) “ به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی همدان .

۳- “UROLOGY JOURNAL” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

۴- “IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES (IJPBS)” به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

۵- نشریه“ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE“ ، به صاحب امتیازی نشریه فرهنگستان علوم پزشکی ایران

۶- “INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS”وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

۷- نشریه “MEDICAL JOURNAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (MJIRI)” به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

۸- ” IRANIAN JOURNAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND INFERTILITY” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

۹- نشریه "توانبخشی" به صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

۱۰- نشریه "ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها" به صاحب امتیازی دانشگاه شهید بهشتی.

بر اساس نتایج این ارزیابی، دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی مشهد هرکدام با دو نشریه برتر در این رده بندی، از جمله دانشگاه‌های موفق در حوزه نشریات علمی به شمار می‌آیند.

دکتر فاطمه عظیم‌زاده، رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، با بیان این مطلب که گزارش‌های استنادی (SID-JCR) نشریات علمی- پژوهشی مصوب وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی، به صورت سالانه و با استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی این مرکز استخراج و منتشر می‌شود، گفت: در حال حاضر ۴۱۵ عنوان نشریه دارای مجوز از وزارت بهداشت در پایگاه SID نمایه می‌شوند، نمایه سازی نشریات در SID باعث بهتر دیده شدن آنها و استفاده آسان‌تر و سریع‌تر محققان از این منابع علمی می‌شود، همچنین با توجه به ثبت داده‌ها و فراداده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی این مرکز، امکان ارزیابی کمی و کیفی نشریات علمی فراهم شده است.

وی یادآور شد: در این گزارش نشریات حوزه علوم پزشکی بر اساس شاخص‌های تأثیر و آنی، مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه آخرین گزارش استنادی منتشر شده توسط این مرکز، به‌صورت خاص نشریات علوم پزشکی دارای رتبه علمی پژوهشی را مورد ارزیابی قرار داده است، افزود: گزارش استنادی نشریات یک روش معمول برای کیفیت سنجی انتشارات علمی به شمار می‌آید و از آنجا که شمار عناوین نشریات علمی کشور قابل توجه بوده و تعداد آنها از مرز ۱۸۰۰ عنوان گذشته است، ارزیابی و تعیین جایگاه کیفی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

وی افزود: شاخص تأثیر (Impact Factor) یکی از شاخص‌های مورد استفاده در این گزارش است و بر اساس تعداد ارجاعاتی که دریک بازه زمانی خاص توسط مقالات سایر نشریات علمی به مقالات یک نشریه دیگر داده می‌شود محاسبه و ارائه می‌شود.

طبق اعلام جهاد دانشگاهی، عظیم زاده یادآور شد: بررسی شاخص تأثیر (Impact Factor) نشریات نشان می‌دهد که نشریات انگلیسی از نظر میزان استنادهای اخذ شده، از اقبال بیشتری برخوردار هستند به‌طوری‌که در بین ۱۰ نشریه برتر بر اساس شاخص تأثیر، هشت نشریه داخلی که زبان انتشار آن‌ها انگلیسی است به چشم می‌خورد و اغلب این نشریات در پایگاه‌های معتبر بین المللی حضور دارند.

انتهای پیام