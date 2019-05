چاپ مقاله در نشریه بین المللی خلأ

مقاله اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با عنوانAnalyzing the fractal feature of nickel thin films surfaces modified by low energy nitrogen در نشریه بین المللی Vakuum in Forschung und Praxis (VIP) – manuscript acceptance منتشر شد.

به گزارش ایسنا، مقاله «تجزیه و تحلیل ویژگی‌های فراکتال سطوح فیلم‌های نازک اصلاح شده توسط نیتروژن انرژی پایین» توسط علی آرمان از اعضا گروه پژوهشی فناوری خلأ و همکاران پژوهشگر او نگارش شده است. طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در چکیده این مقاله آمده است: لایه‌های نیکل با ضخامت ۱۰۰ نانومتر با استفاده از منبع تبخیر الکترونی بر روی زیرلایه‌هایی از جنس استیل ۳۱۶ نشانده شده و سپس این لایه‌ها تحت تابش یون‌های نیتروژن با انرژی‌های ۲۰،۱۰ و ۵۰ کیلو الکترون ولت قرار داده شده‌اند. آنگاه با استفاده از آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) به مطالعه مورفولوژی سطح لایه‌ها و بعد فرکتالی آنها پرداخته شد. انتهای پیام