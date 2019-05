اگر اینستاگرام‌ هک شد چه کاری باید انجام داد؟

احتمالاً شما هم جزو میلیون‌ها کاربر اینستاگرام هستید؛ یک شبکه اجتماعی، عکس و ویدئومحور که روزانه کاربران عکس، ویدئو و استوری‌های بسیاری را در آن آپلود می‌کنند. اگرچه گفته می‌شود که اینستاگرام جزو شبکه‌های اجتماعی امن است اما امنیت هیچ وقت مطلق نیست و همیشه ممکن است در معرض هک شدن باشید. اما اگر هک شدید چه کار باید بکنید و در این شرایط چطور می‌شود اینستاگرام را مطلع کنید؟

در این باره علی اصغر زارعی - مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی - به ایسنا گفت: یکی از روش‌هایی که تا اندازه زیادی می‌تواند از هک شدن شما جلوگیری کند، فعال کردن قابلیت تأیید هویت دو مرحله‌ای است. نکته‌ای که باید بدانید این است که اگر حساب شما هک شود، هکرها حساب‌تان را به صورت دائمی حذف می‌کنند و احتمال پس گرفتن آن بسیار کم و گاهی غیر ممکن است و هیچ راهی هم برای بازگرداندن آن یا دسترسی به پست‌ها و استوری‌هایتان ندارید؛ مگر این که از آن‌ها نسخه پشتیبان تهیه کرده باشید.

به گفته او اگر هکر بعد از هک کردن صفحه شما فقط پسوردتان را عوض کرده باشد، می‌توانید برای پس گرفتن آن اقدام کنید. پس از طریق آخرین نسخه اینستاگرام وارد صفحه لاگ این شوید، Forget Password را انتخاب کنید و گزینه Need More Help را بزنید. بعد برای ارسال پیام مبنی بر هک شدن حسابتان، باید مشخصات را وارد کنید.

مراحل وارد کردن مشخصات به شرح زیر است:

Email You Signed Up With: یعنی ایمیلی که با آن حساب را ثبت کردید

Contact Email: یعنی ایمیلی که برای مکاتبات با اینستاگرام به آن دسترسی دارید. حتماً مطمئن باشید که به این حساب دسترسی دارید چون اینستاگرام جواب درخواست شما را به این ایمیل می‌فرستد؛ نوع حسابتان را باید مشخص کنید یعنی یکی از این موارد:

Company Or Brand Account: یعنی حساب شرکتی یا تجاری

Personal Account With Photos Of You: یعنی حساب شخصی با عکس‌های شخصی

Personal Account With Out Photos Of You: یعنی حساب شخصی با عکس‌های مستعار، به این معنی که هیچ عکسی از شما در این صفحه نیست. در آخر هم با انتخاب گزینه My Account Was Hacked اطلاع می‌دهید که حسابتان هک شده است.

در کادر Any Additional Details هم می‌توانید اطلاعات تکمیلی را برای اینستاگرام ارسال کنید؛ نکته این که توضیحات و اطلاعات تکمیلی باید به زبان انگلیسی باشد. بعد از طریق گزینه Submit Request درخواستتان را برای اینستاگرام ارسال کنید. اینستاگرام قطعاً درخواست شما را بررسی می‌کند و از طریق ایمیلی که وارد کردید، شما را از روند حساب کاربری‌تان مطلع می‌کند.

دقت کنید، بررسی دقیق درخواست شما هم ممکن خیلی کوتاه باشد و اینستاگرام سریع به درخواست شما رسیدگی کند و هم ممکن است هفته‌ها طول بکشد؛ پس صبور باشید چون راه دیگری برای پس گرفتن صفحه خود ندارید.

انتهای پیام