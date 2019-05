آیا می‌دانید اتصال به شبکه‌های وای فای عمومی چه خطراتی برای شما دارد. ممکن است هنگام استفاده از این نوع اینترنت هکرها به سیستم شما نفوذ کنند و اطلاعات شخصی شما را به سرقت ببرند.

به گزارش ایسنا، این روزها بسیاری از مکان‌های عمومی مثل رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز خرید دارای اینترنت وای فای عمومی هستند و شما به سادگی و گاهی بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور به اینترنت، این مراکز متصل می‌شوید، در حالی که باید در این موارد نکات امنیتی از سوی کاربران رعایت شود تا امنیت دستگاهشان به خطر نیفتد.

یادتان باشد که هکرهای زیادی از شبکه، وای فای عمومی برای سرقت اطلاعات استفاده می‌کنند. پس نکات ایمنی را فراموش نکنید و در صورت اتصال به شبکه‌های وای فای عمومی از انتقال داده‌های مهم تان خودداری کنید.

در این باره علی اصغر زارعی - مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی - در گفت‌وگو با ایسنا نکاتی را ذکر کرده که چنانچه هنگام اتصال به وای فای عمومی رعایت شود به حفظ امنیت دستگاه کاربران کمک خواهد کرد.

به گفته او باید پوشه‌هایی که به اشتراک گذاشتید را از حالت Share خارج کنید چون به محض این که وارد شبکه‌ای می‌شوید، به صورت خودکار پوشه‌های به اشتراک گذاشته شده شما و هم‌چنین تمام اطلاعات درون آن‌ها با افرادی که درون شبکه‌ها هستند، به اشتراک گذاشته می‌شود. البته دیگران برای وارد شدن به پوشه‌های کامپیوتر شما نیاز به وارد کردن username و Password سیستم شما دارند. ولی باز هم برای اطمینان بیش‌تر، بهتر است فایل‌ها را از این حالت خارج کنید.

او ادامه داد: در ویندوز برای غیر فعال کردن حالت Sharing، کافی است در بخش Control Panel به قسمت Network and Sharing Center بروید. سپس در منوی سمت چپ گزینه Change Advance Sharing Setting را انتخاب کنید و در بخش Public تمام آیتم‌های این بخش را در حالت Turn Off قرار دهید. در پایان هم دکمه Changes Save در پایین صفحه را بزنید. اما اگر از Mac book استفاده می‌کنید، به قسمت System Performance بروید و سپس به بخش Sharing بروید و مطمئن شوید که تمام گزینه‌ها تیک نخورده باشد.

به اعتقاد این کارشناس بهتر است از VPN استفاده کنید؛ چرا که در این صورت ترافیک مصرفی شما از یک مسیر امن هدایت می‌شود، پس استفاده از VPN برای حفاظت اطلاعات شما ضروری است.

خودداری از اتصال به شبکه‌های ناشناس هم نکته دیگری است چرا که بسیاری از هکرها، شبکه‌های وای فای عمومی جعلی ایجاد می‌کنند و اگر شما حواستان نباشد و به این شبکه‌های جعلی متصل شوید، امنیت سیستم‌تان به خطر می‌افتد، پس دقت کنید به شبکه‌های وای فای عمومی ناشناس متصل نشوید، مثلاً اگر در فرودگاه هستید، حتماً مطمئن شوید به شبکه وای فای فرودگاه متصل هستید.

به گفته این کارشناس ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، زمانی که قصد اتصال به اینترنت را ندارید حتماً، وای فای را خاموش کنید. اگر وای فای دستگاه همیشه روشن باشد، بدون این که متوجه شوید به شبکه‌های وای فای عمومی بدون پسورد متصل می‌شوید که این موضوع امنیت شما را به خطر می‌اندازد؛ پس با خاموش کردن وای فای در مواقع غیر ضروری جلوی این اتصال نا امن را بگیرید، با این کار هم امنیت داده‌های شما حفظ می‌شود و هم مصرف باتری شما کاهش پیدا می‌کند.

او افزود: از فعال بودن فایروال سیستم‌تان مطمئن شوید، چرا که فایروال تمام ترافیک‌های ورودی و خروجی را بررسی می‌کند و به حفظ امنیت کامل سیستم‌تان کمک می‌کند. برای فعال‌سازی فایروال در ویندوز به Control Panel بروید و روی System and Security کلیک کنید. بعد روی Windows Firewall کلیک کنید، و به بخش Windows Firewall Off Or On Turn بروید و در نهایت هم در بخش Home و Public را در حالت Turn On قرار داده و OK را بزنید. همچنین اگر هم سیستم عامل شما Mac است، به بخش System Performance بروید و در قسمت Security and Policy، روی زبانه Firewall کلیک کنید و تیک Turn on Firewall را بزنید.

توصیه این کارشناس به کاربران این است که همیشه آنتی ویروس مناسب روی سیستم عامل دستگاه‌تان نصب کنید و از به‌روزرسانی آن مطمئن شوید اما هنگام اتصال به شبکه وای فای عمومی، حتماً چک کنید که آنتی ویروس سیستم شما فعال باشد. هرچند که یک آنتی ویروس به‌روز شده هم ممکن نتواند تمام فعالیت‌های غیر مجاز را شناسایی کند اما استفاده از آن راه بسیار خوب برای محافظت در برابر حملات است.

به گفته او مطمئن باشید که سایت‌های مورد نظرتان از HTTPS استفاده می‌کنند، چرا که استفاده از پروتکل HTTPS دسترسی شخصی سوم به اطلاعاتتان را مسدود می‌کند و شما با خیال راحت می‌توانید به وب گردی و انتقال اطلاعاتتان بپردازید. همین طور می‌توانید از افزونه HTTPS Everywhere در مرورگرهای Google Chrome، Firefox، Opera استفاده کنید.

به اعتقاد زارعی، برای انجام خرید آنلاین باید اطلاعات حسابتان را وارد کنید. پس حتماً هنگام اتصال به وای فای عمومی از خرید آنلاین پرهیز کنید. کلاً وقتی که به اینترنت‌هایی متصل هستید که از امنیتشان مطمئن نیستید، کارهای بانکی‌تان را انجام ندهید.

