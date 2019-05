چگونه مرورگر اینترنت اکسپلورر را از ویندوز ۱۰ حذف کنیم؟  

با توجه به آنکه بسیاری از کارشناسان امنیتی پیش‌تر اعلام کرده بودند که کاربران هرچه سریعتر به حذف مرورگر اینترنت اکسپلورر اقدام کنند، این گزارش به شما چگونگی این کار را تشریح کرده و آموزش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، مرورگر مایکروسافت اج (microsoft edge) که نرم افزار مرورگر اینترنتی اختصاصی توسعه داده شده توسط مایکروسافت برای سیستم عامل ویندوز است، چند سال پیش به عنوان جایگزین مناسبی برای مرورگر قدیمی اینترنت اکسپلورر معرفی و عرضه شد.

چندی پیش کارشناسان و پژوهشگران فعال در حوزه امنیت سایبری به کاربران در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان از مرورگر اینترنت اکسپلورر ( internet explorer) استفاده نکنند چرا که مایکروسافت مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که دیگر از این مرورگر اینترنتی پشتیبانی نکرده و برای آن نیز به روز رسانی‌های امنیتی و نرم افزاری ارائه نخواهد داد همین امر کافی است تا دلیل محکمی به شمار بیاید تا کاربران دیگر از آن استفاده نکنند.

امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر از اهمیت بیشتر و بسزایی برخوردار شده است.

بر اساس گزارش وب سایت تک کرانچ، کاربران رایانه‌های مبتنی بر ویندوز ۱۰ برای انجام این کار کافیست وارد قسمت control panel شده و در قسمت برنامه‌ها ( programs) بر روی گزینه turn windows features on or off کلیک کنید و سپس تیک مقابل گزینه internet explorer 11 را بردارید. برای تمام انجام مراحل مذکور تنها کافیست روی گزینه Yes و سپس OK کلیک کنید.

همین که نرم‌افزار مرورگر اینترنت اکسپلورر برای یک رایانه نصب شده باشد و در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد، دریچه و پنجره‌ای برای نفوذ و ورود هکرها و مجرمان سایبری به شمار می‌رود و آنها قادر خواهند بود به راحتی با استفاده از حفره‌های امنیتی موجود در آن به تمامی اطلاعات مورد نظر خود دست پیدا کنند.

این آسیب‌پذیری که در آخرین نسخه این مرورگر اینترنتی مشاهده شده بیشتر از همه کاربران سیستم‌عامل‌های ویندوز ۷ و ۱۰ را هدف قرار گرفته است.

به این ترتیب تمامی کارشناسان امنیتی از کاربران رایانه و گوشی‌های هوشمند درخواست کرده‌اند که هر چه سریع‌تر این برنامه را از رایانه و دستگاه الکترونیکی مورد استفاده خود حذف و لغو نصب کنند تا راه ورود هکرها را به اطلاعات خود سد کرده و ببندند.

