در تازه‌ترین پژوهش انجام شده در دانشگاه حکیم سبزواری، کاهش اثرات پدیده مخرب حضور قطرات مایع در توربین‌های بخار با به‌کارگیری روش نوین تولید شبکه NURBS بررسی شد.

به گزارش ایسنا، دکتر هاشمیان، عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص این پژوهش اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروزه بشر، بحث تأمین انرژی است. از مشکلات شایع در توربین‌های بخار، که سهم عمده‌ای از تأمین انرژی را دارا هستند، تشکیل قطرات مایع در اثر پدیده جوانه زایی است که باعث افت راندمان و کاهش عمر پره‌های توربین خواهد شد.

وی افزود: بر همین اساس تخمین درستی از میزان این قطرات می‌تواند نقش مهمی در بهبود طراحی و شبیه‌سازی عملکرد توربین‌های بخار داشته باشد. در این تحقیق با به‌کارگیری روش نوین تولید شبکهNURBS ، علاوه بر بهبود نتایج در مقایسه با داده‌های تجربی، تغییرات نرخ انبساط در پره توربین بخار با استفاده از معیار انتروپی بررسی شده است.

این پژوهش که توسط دکتر اسماعیل لکزیان و دکتر سیدعلی هاشمیان، اعضای هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری انجام شده است، در قالب مقاله‌ای با عنوان Entropy generation analysis of wet-steam flow with variation of expansion rate using NURBS-based meshing technique در مجله معتبر International Journal of Heat and Mass Transfer از انتشارات ELSEVIER با ضریب تأثیر IF=3.891و رتبه Q1 چاپ شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این مجله در نشریات علمی پژوهشی جز ۱۰ مجله برتر دنیا در زمینه مهندسی مکانیک است.

لینک دسترسی به مقاله؛

https://authors.elsevier.com/a/1Z3~144xa2Ka0

