عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در همکاری مشترک با محققان دانشگاه لانکستر انگلیس، در بررسی روش‌های رمزنگاری مختلف برای حفظ امنیت و محرمانگی داده در محیط ابری، موفق شد علاوه بر حفظ امنیت داده امکان اجرای آنالیزها و تحلیل‌های مختلف روی داده‌های رمزشده را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، داده یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های شرکت‌ها و نهادهای مختلف محسوب می‌شود، لذا محرمانگی داده در حوزه داده‌های تجاری امری مهم تلقی می‌شود. از طرفی، فراگیر شدن تکنولوژی رایانش ابری شرکت‌ها را به سمت استفاده از منافع بی شمار این تکنولوژی عظیم سوق می‌دهد.



استفاده از زیرساخت‌ها و سرویس‌های ابری به معنی کاهش چشمگیر هزینه‌های ایجاد و نگهداری زیرساخت‌ها و مجموعه IT سازمان‌هاست که برای آن‌ها کاهش هزینه قابل‌توجهی را به ارمغان می‌آورد. درنتیجه، بحث برون‌سپاری داده جزو سیاست‌های مهم بخش IT برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از منافع ابری در حوزه کسب‌وکار و تجارت به شمار می‌آید.



علاوه بر آن، به اشتراک‌گذاری داده‌های کسب‌وکار از طریق ابر و استخراج اطلاعات مهم و ارزشمند به سیاست‌گذاری و بهبود کسب‌وکار کمک شایانی می‌کند. اما ازآنجاکه داده‌های شرکت‌ها محرمانه و حساس هستند، بحث امنیت و حفظ محرمانگی داده اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها به دلایل مختلف حقوقی و رقابتی حاضر نیستند اطلاعات محرمانه کسب‌وکار خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا در محلی که از امنیت آن مطمئن نیستند، ذخیره کنند. ازاین‌رو، برون‌سپاری داده برای کاهش هزینه و به اشتراک گذاری داده برای بهبود کسب‌وکار باید با دقت و حفظ کامل امنیت انجام شود.



پژوهش مشترک دکتر سمیه ثباتی مقدم عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری با Dr. A. Fayoumi استاد دانشگاه لانکستر انگلیس به چاپ مقاله‌ای با عنوان Toward Securing Cloud-Based Data Analytics: A Discussion on Current Solutions and Open Issues در مجله معتبر IEEE Access از انتشارات IEEE با ضریب تأثیر IF=3.5 و رتبه Q1 منتهی شده است.



گفتنی است Dr. A. Fayoumi مدت دو سال است که به‌عنوان همکار خارجی در گروه پژوهشی امنیت داده به سرپرستی دکتر ثباتی مقدم در حوزه کاری تجارت امن کار مشترک پژوهشی خود را با دانشگاه حکیم سبزواری آغاز کرده و در حال حاضر، همکاری وی به‌عنوان استاد وابسته با این گروه پژوهشی ادامه دارد.

