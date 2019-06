سم عقرب ترکیبات ضد باکتریایی دارد

پژوهشگران "دانشگاه استنفورد" در بررسی جدیدی توانستند دو ترکیب ضد باکتریایی را در سم نوعی عقرب کشف کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی دانشگاه استنفورد، شیمی‌دانان موفق شده‌اند دو ترکیب ترمیمی جدید را در سم عقرب کشف کنند که می‌تواند در از بین بردن باکتری‌های "استافیلوکوک" (Staphylococcus) و سل مؤثر باشد.

شیمی‌دانان "دانشگاه استنفورد"(Stanford University) در پژوهش جدید خود، سم نوعی عقرب که در نواحی شرقی مکزیک یافت می‌شود، بررسی کردند و دریافتند که این ترکیب، بیش از یک ماده سمی است. آنها متوجه شدند که سم این عقرب، دو ترکیب را شامل می‌شود که قابلیت تغییر رنگ دارند و می‌توانند با عفونت‌های باکتریایی مبارزه کنند.

این گروه پژوهشی، ترکیبات مورد نظر را از سم عقرب خارج کردند و آنها را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دادند. این ترکیبات در بررسی‌های آزمایشگاهی توانستند باکتری‌های استافیلوکوک و سل را که در برابر دارو مقاوم هستند، در نمونه‌های بافت موش‌ها از بین ببرند.

یافته‌های این پژوهش، گنجینه‌های دارویی بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در سم موجوداتی مانند عقرب، مار و حلزون وجود دارند و در انتظار کشف انسان هستند.

"ریچارد زاره"(Richard Zare)، سرپرست این پژوهش گفت: سم عقرب، یکی از ارزشمندترین مواد موجود در جهان است که تولید هر گالن از آن، حدود ۳۹ میلیون دلار هزینه دارد. اگر بخواهیم این سم را تنها با تکیه بر عقرب تولید کنیم، از عهده آن بر نخواهیم آمد؛ در نتیجه بهتر است ترکیبات مهم آن را شناسایی کنیم تا تولید آن در آزمایشگاه امکانپذیر باشد.

"لوریوال پوسانی"(Lourival Possani)، استاد پزشکی مولکولی "دانشگاه مستقل ملی مکزیک"(UNAM) و از همکاران زاره در این پژوهش گفت: جمع کردن سم عقرب، کار دشواری است زیرا به دست آوردن سم عقرب طی زمستان و فصل‌های خشک ممکن نیست و فقط می‌توانیم آن را طی فصل‌های بارانی به دست بیاوریم.

پوسانی طی ۴۵ سال گذشته، بر شناسایی آن دسته از ترکیبات موجود در سم عقرب تمرکز کرده بود که ویژگی درمانی دارند و موفق شده بود در پژوهش‌های پیشین خود، آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات مقاوم در برابر مالاریا را در سم دسته عنکبوتیان کشف کند.

پژوهشگران پس از بررسی سم در آزمایشگاه، مشاهده کردند که رنگ آن در مجاورت با هوا، به رنگ قهوه‌ای درمی‌آید. آنها پس از بررسی تغییر رنگ سم، دو ترکیب شیمیایی را در آن کشف کردند. یکی از ترکیبات در مجاورت هوا به رنگ قرمز و دیگری به رنگ آبی درآمد.

پوسانی تصمیم گرفت برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد هر ترکیب، با زاره همکاری و ترکیبات شیمیایی را شناسایی کند. آنها با همکاری یکدیگر توانستند ساختار مولکولی هر دو ترکیب را مورد بررسی قرار دهند. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که ترکیبات موجود در سم، مولکول‌هایی را شامل می‌شوند که ویژگی‌های ضد میکروبی دارند.

این پژوهش، در مجله "Proceedings of the National Academy of Sciences" به چاپ رسید.

انتهای پیام