افزایش خطر چاقی در دوران کودکی با کارکرد مغزی کمتر

بیش از نیمی از انرژی بدن در دوران کودکی توسط مغز مصرف می‌شود و میزان این مصرف انرژی مغزی با چاقی دوران کودکی نیز مرتبط است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ایژین نیوز، محققان دانشگاه نورث وسترن (NU) و دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک دریافتند تغییر در انرژی رشد مغزی در کودکان از لحاظ زمان، شدت و مدت مصرف انرژی بر الگوهای مصرف انرژی و افزایش وزن بدن تأثیر دارد.

این فرضیه از تحقیق انجام شده در سال ۲۰۱۴ الهام گرفته شده و نشان می‌دهد مغز دو سوم انرژی بدن در حالت استراحت را مصرف می‌کند و این مصرف انرژی در سن پنج سالگی بیشترین میزان مصرف است.

در این تحقیق مشخص شد این مصرف انرژی توسط مغز در سنین کودکی موجب کاهش وزن و کاهش این مصرف انرژی در دوران نوجوانی و بزرگسالی موجب افزایش وزن خواهد شد.

کریستوفر کوزوا، استاد انسان‌شناسی کالج هنر و علوم وینبرگ و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات NU اظهار کرد: این تحقیق تأیید کننده نظریه رشد کند کودک انسان در مقابل دیگر پستانداران است و علت آن همانطور که ذکر شد مصرف بیشتر انرژی بدن توسط مغز است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق درک بهتر محققان از این روند مغزی و سیاست‌های کنترل وزن در رشد کودکان است.

وی در ادامه افزود: ما معتقدیم کنترل انرژی مصرفی در دوران کودکی تأثیر مثبتی بر برنامه‌های رشد در دوران کودکی و بعد از آن خواهد داشت.

نتایج این تحقیق در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.



