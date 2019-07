اندروید نسبت به بقیه سیستم‌های عامل‌ تلفن همراه کاربردهای بسیاری دارد؛ مخصوصاً میان کاربران ایرانی. در عین حال یکی از آسیب پذیرترین سیستم عاملها هم هست و هکرها به راحتی می‌توانند آن را هدف قرار دهند. به همین دلیل بسیاری از کاربران نگران هک شدن دستگاه‌های اندرویدی و از دست دادن اطلاعات مهم‌شان هستند.

به گزارش ایسنا، به گفته کارشناسان، نخستین و مهم‌ترین گام برای پیشگیری از هک شدن دستگاه اندرویدی، به روزرسانی سیستم عامل است. کاربران حتماً مداوم سیستم عامل خود را چک کنند و مطمئن باشند از آخرین نسخه آن استفاده می‌کنند؛ چراکه در هر به روزرسانی معمولاً باگ‌های امنیتی یا مشکلات امنیتی برطرف می‌شود و سیستم امن‌تر می‌شود.

مورد مهم دیگر این است که اپلیکیشن‌ها از فروشگاه‌های معتبر و رسمی دریافت شوند؛ این مورد مهم است چون می‌تواند جلوی آغاز هک شدن را بگیرد. برخی تحلیلگران گوگل پلی استور را بهترین و معتبرترین منبع دانسته و توصیه می‌کنند حتماً از آن استفاده شود؛ با استفاده از منابع غیر معتبر، اپلیکیشن‌های آلوده به بدافزارها روی سیستم‌ها نصب و راه نفوذ هکرها آماده می‌شود.

کارشناسان امنیتی همچنین به کاربران توصیه می‌کنند که به هیچ عنوان اپلیکیشن از فروشگاه‌های غیر معتبر دریافت نکنند و هرگز از فایل‌های نصب اپلیکیشن‌ها که در تلگرام و شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود، استفاده نکنند. آنها می‌توانند آلوده و خطرناک باشند و امنیت را به خطر بیندازند.

درباره پیشگیری از هک شدن دستگاه‌های اندرویدی، علی اصغر زارعی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا به کاربران توصیه می‌کندکه از نصب اپلیکیشن‌های مشکوک اکیداً خودداری کنند و به هیچ عنوان اپلیکیشن‌های مشکوک و عجیب را روی دستگاه‌تان نصب نکنید. نصب اپ های مخرب به سادگی می‌توانند به جاسوسی هکرها و اصطلاحاً هک شدن گوشی منجر شوند.

او می‌گوید برای اپلیکیشن‌ها رمز ورود تعریف کنید؛ زیرا رمز گذاری و تعریف رمز ورود اپلیکیشن‌ها کار هکرها را سخت می‌کند، با این کار یک لایه امنیتی روی اپلیکیشن‌هایتان قرار می‌دهید و هکرها برای دسترسی به محتوای این اپ ها باید رمز عبورشان را بشکنند؛ درحقیقت هر چه لایه امنیتی سیستم شما بیش‌تر باشد، امکان دسترسی هکرها به سیستم و اطلاعات شما سخت‌تر می‌شود.

این مدیر سیستم‌های اطلاعاتی تاکید دارد که این روزها بسیاری از مکان‌های عمومی مانند رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز خرید و غیره دارای اینترنت وای فای عمومی هستند. شما به سادگی و گاهی بدون نیاز به رمز عبور می‌توانید به اینترنت آن‌ها متصل شوید اما نباید از خطرات احتمالی استفاده از وای فای عمومی غافل شوید چراکه هنگام استفاده از این نوع اینترنت هکرها می‌توانند به راحتی به سیستم شما نفوذ کنند و اطلاعات شخصی شما را به سرقت ببرند.

به گفته این کارشناس کاربران نباید رمز عبورهای حساب‌ها را در سیستم عامل خود ذخیره کنند؛ در حقیقت از Log in خودکار اکیداً استفاده نکنند زیرا در مرورگرها قابلیت‌هایی برای راحتی کاربرها طراحی شده که در بسیاری از مواقع آن‌ها را به خطر می‌اندازد، قابلیت‌هایی مثل ذخیره پسورد یا لاگین خودکار، اگر از این ویژگی‌ها استفاده می‌کنند، پسوردها و رمز عبور به طور خودکار در مرورگر ذخیره می‌شود و هر بار به سایت مورد نظر مراجعه کنند، Log in خودکار توسط مرورگر صورت می‌گیرد؛ در این صورت امکان دسترسی هکرها به اطلاعات حساب بیشتر می‌شود؛ پس برای جلوگیری از این مسئله و همین طور سخت‌تر کردن کار هکرها، از قابلیت Log in خودکار استفاده نکنند.

زارعی تاکید کرد: روت کردن سیستم‌های اندرویدی، آن‌ها را بیش از بیش نا امن و آسیب پذیر می‌کند چراکه محدودیت‌های امنیتی که اندروید در نظر گرفته را از بین می‌برد، در این شرایط کرم‌های امنیتی، ویروس‌ها، نرم افزارهای سرقت اطلاعات، تروجان‌ها، راحت‌تر می‌توانند به اندروید حمله کنند.

به اعتقاد این کارشناس، دسترسی اپلیکیشن‌ها به سیستم کاربر باید محدود شود؛ قطعاً برای همه پیش آمده که یک اپلیکیشن پس از دانلود و اولین اجرایش از کاربر اجازه می‌خواهد به قسمت‌های مختلف دستگاه دسترسی داشته باشد؛ اما برای حفظ امنیت سیستم باید فقط اجازه دسترسی به بخش‌هایی را داد که به عملکرد اپلیکیشن مرتبط است.

وی خاطر نشان کرد: روشن بودن بلوتوث دستگاه و وصل شدن آن از این طریق به دستگاه‌های دیگر می‌تواند ریسک هک شدن دستگاه را تا حدی افزایش دهد، بنابراین توصیه می‌شود تا حد امکان بلوتوث دستگاه را خاموش کنید یا تنظیماتش را طوری اعمال کنید که قادر به اتصال خودکار به دستگاه دیگر نباشد.

او تاکید کرد: یکی از نشانه‌های هک شدن سیستم، مصرف بالای اینترنت است. اپ‌های مخرب که می‌توانند دستگاه را هک کنند، مصرف اینترنت زیادی دارند چون در پس زمینه دستگاه مدام در حال رد و بدل کردن اطلاعات هستند؛ درنتیجه بخش زیادی از مصرف اینترنت را به خودشان اختصاص می‌دهند، پس در این شرایط حتماً مصرف اینترنت تک تک اپلیکیشن‌ها باید کنترل شود زیرا اپ پرمصرف می‌تواند یک بدافزار باشد. رعایت این نکات بسیار مهم می‌تواند تا حد زیادی مانع از هک شدن دستگاه اندرویدی شما و دسترسی هکرها به اطلاعات شود.

