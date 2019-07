آزمون آیلتس یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌ها برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی است که هرسال زبان آموزان زیادی در سراسر کشور به دنبال کسب نمره‌ای قابل‌ قبول در آن هستند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آکادمی زبان دیاکو، منظور از نمره قابل‌ قبول برای بسیاری از پرونده‌های تحصیلی به‌خصوص پذیرش دانشگاه‌های معتبر، نمره ۷ می‌باشد. برای کسب این نمره افراد می‌بایست دانش و تمرین کافی در ۴ مهارت شنیدن، نوشتن، خواندن و صحبت کردن داشته باشند. شرکت در دوره آیلتس در یک موسسه معتبر و همچنین تقویت هر یک از این مهارت‎ها به‌صورت مستمر، چالش‌هایی را نیز با خود به همراه دارد.

در ادامه این متن به ۵ راهکاری برای حل این چالش‌ها می‌پردازیم.

۱ داشتن اهداف واقع‌بینانه

به دست آوردن نمره قابل‌ قبول در آزمون آیلتس نیازمند دستیابی به سطح خاصی از مهارت‌های چهارگانه است. موفقیت شما تنها وابسته به تکرار و تمرین زیاد بوده و قبل از مشخص کردن هدف خود، می‌بایست فاصله خود تا هدف را به‌ صورت واقع‌بینانه در نظر بگیرید. سپس مسیر اصولی را به کمک مشاورین مجرب طی کنید.

۲- برنامه مطالعاتی منظم

جهت رسیدن به موفقیت در مسیر یادگیری آیلتس باید آهسته و پیوسته قدم برداشت. در کنار برنامه آموزشی منظم، گوش دادن به زبان انگلیسی مانند برنامه‌های تلویزیونی یا موسیقی نیز می‌توانند به شما در این راه کمک کند. فراموش نکنید پیشرفت در مهارت‌های زبان در طولانی‌ مدت مشخص می‌شود. البته پیدا کردن بهترین کلاس آیلتس در تهران و شهرستان‌ها کار آسانی نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی زیادی دارد.

۳ سرعت مناسب در آزمون

کمبود وقت در تست زدن به‌خصوص در بخش شنوایی (Listening)، یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست زبان آموزان در این آزمون شناخته می‌شود. به یاد داشته باشید که برای کسب نمره ۷ آیلتس نباید حتماْ به همه سوالات پاسخ دهید بلکه در بخش شنوایی، پاسخگویی به ۳۰ سوال از ۴۰ سوال کافیست.

به عنوان مثال جهت کسب نمره مطلوب در بخش Writing باید بدون خطای گرامری و املایی بنویسید. در ضمن پاراگراف‌ها باید ایده شفاف و مشخص داشته باشند و با واژه‌های سطح بالا بین کلمات هماهنگی مناسبی ایجاد کنید.

۴- عملکرد کم‌نقص متمایز در بخش گفتاری (Speaking)

در این بخش پاسخ‌های از پیش تعیین‌ شده به‌نوعی سم و آفت برای آزمون شما به شمار می‌روند. سعی کنید از خودتان جملات بسازید و اصلاً تصور نکنید با تمپلیت‌های آماده می‌توانید از سد سرسخت ممتحن‌های آزمون آیلتس عبور کنید. آن‌ها به ساختار جملات شما به طرز موشکافانه‌ای دقت می‌کنند.

در ضمن اگر در گفتار خود سکوت طولانی داشته باشید، ممکن است به حساب فراموش کردن صورت سوال یا عدم توانایی در صحبت کردن گذاشته شود. اگر برای پاسخ دادن نیاز به زمان بیشتری برای فکر کردن دارید، از عباراتی مانند لطفاً یک دقیقه به من فرصت دهید (Could you please give me a minute to think about it) استفاده کنید.

۵- در نوشتن فقط یک اصل‌داریم؛ تمرین!

شاید تصور کنید در بخش نوشتاری (Writing) می‌توان با جملات تکراری و از پیش آماده نمره مناسبی گرفت اما این یک اشتباه بزرگ است. مصححین آیلتس بسیار آموزش‌دیده هستند و در صورت مشاهده همچین جملاتی از شما به‌راحتی نمره کسر خواهند کرد.

نکته پایانی

به خاطر بسپارید که دست خط شما نیز در آزمون ایلتس اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ممکن است به علت خط بد مصحح نتواند جمله شما را به‌درستی بخواند. به گرامر و املای صحیح کلمات (که مشکل عمده زبان آموزان ایرانی است) هم دقت زیادی داشته باشید. آزمون آیلتس یک آزمون مهارتی است که با تمرین و ممارست فراوان می‌توانید نمره‌ای مطلوب مانند ۷ را در آن به دست آورید. مطالعه روزانه ۳ تا ۴ ساعته به‌طور میانگین در همه مهارت‎‌ها برای موفقیت به شما توصیه می‌شود.

