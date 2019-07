سؤالات متداول در هنگام نصب دوربین‌ های مدار بسته

در این متن متخصصین شرکت الکامپ سعی خواهند کرد بیشترین سؤالات متداول در این حوزه را برایتان پاسخ دهند تا شما با دیدی بازتر نسبت به خرید اقدام کنید.

هنگامی که شما تصمیم به نصب دوربین مدار بسته می‌گیرید سؤالات بسیار زیادی برایتان به وجود می‌آید، سوالاتی که قبل از خرید دوربین مدار بسته باید جوابی برای آن‌ها پیدا کنید تا بتوانید هنگام مراجعه به شرکت‌های فروش دوربین مدار بسته بهترین گزینه را برای امنیت محل موردنظرتان انتخاب کنید.

-دوربین مدار بسته اسپید دام چیست؟ اسپید دام دوربینی مداربسته کامل با سیستم کنترل زاویه چرخش و همچنین سیستم زوم یا همان بزرگ‌نمایی تصویر است.

-پایه دوربین مداربسته چه کاربردی دارد؟ جهت مستقر کردن و قرارگیری صحیح دوربین‌ها و قابل تنظیم بودن، جهت دید.

-دوربین‌های مداربسته ازنظر کاربرد به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

۱( فیبری ۲) پین هل ۳( نیمه‌صنعتی ۴) صنعتی ۵( دید در شب ۶) اسپید دام

-میزان ولتاژ اکثر دوربین‌های مداربسته معمولاً چقدر است؟

۱(۱۲ ولت مستقیم ۲)۲۲۰ ولت متناوب

-پایه مفصلی در دوربین‌های مداربسته چیست؟ دوربین مداربسته روی آن نصب‌شده و دوربین با حرکت دو حالته (چپ و راست) یا چهار حرکته (بالا و پایین – چپ و راست) در زاویه دید مناسب و مورد نظر به طریقه دستی تنظیم می‌شود.

-پایه گردان در دوربین‌های مداربسته چیست؟ در این مدل از پایه به دلیل داشتن استقامت بالا می‌تواند وزن دوربین‌های مداربسته گردان را تحمل کند و دوربین مداربسته نصب‌ شده روی این پایه می‌تواند هم حرکت دو حالته و هم حرکت چهار حالته داشته باشد.

-واژه‌های In Door و Out Door در دوربین‌های مداربسته به چه معناست؟ به دلیل اینکه نوع دوربین‌های مداربسته از قبیل پوشش یا تنظیم نور مناسب آن‌ها در فضاهای مختلف متفاوت است به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم‌بندی شده است. به‌طور مثال در فضای خارجی حتماً باید از دوربین‌های مداربسته Out Door استفاده شود.

-پایه‌های دوربین به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

۱( ثابت ۲) ثابت مفصلی (جهت استفاده به‌عنوان پایه قابل تنظیم) ۳ گردان (گردان دو حالته و گردان چها حالته) که در انواع داخلی و خارجی استفاده می‌شود.

-واژه کاور در سیستم دوربین‌های مداربسته به چه معناست؟ به محفظه یا پوشش خارجی گفته می‌شود که دوربین و لنز در داخل آن قرار گرفته و نقش محافظ دوربین را دارد.

-به‌طور معمول اندازه انواع لنزها چقدر می‌باشد؟معمولاً اندازه لنزها از ۲/۸ میلی‌متر، ۳/۶ میلی‌متر، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۱۶ میلی‌متر است که به نسبت محلی که دوربین مداربسته نصب می‌شود و میدان دیدی که برای دوربین مداربسته مورد نظر است باید این لنزها به کار برده شود.

-چگونه لنز مورد نیاز یک دوربین مداربسته انتخاب می‌شود؟ لنز متناسب برای دوربین‌های مداربسته با موقعیت نصب دوربین مداربسته و ناحیه موردنظر انتخاب می‌شود و نکته‌ای که می‌بایست در نظر گرفت که لنز با میلی‌متر کمتر، زاویه دید یا میدان دید یا فضای دید بیشتری را نشان می‌دهد، اما تصویر در نقاط دورتر، کوچک‌تر ولی وضوح جزئیات کمتری دیده می‌شود. لنز با میلی‌متر بیشتر، زاویه دید یا میدان دید یا فضای دید کمتری را نشان داده اما تصویر در نقاط دورتر یعنی با وضوح جزئیات بیشتری ملاحظه می‌شود.

-سیستم مالتی پلکسر به چه معناست؟ هرچه تعداد دوربین‌های مداربسته بیشتر؛ به‌طور مثال ۱۶ عددی می‌شود نمایش پشت سر هم یا غیر هم‌زمان به جهت فاصله زمانی زیاد چندان اثربخشی نخواهد داشت و نمایش هم‌زمان این تعداد دوربین‌های مداربسته تصویر از ارجحیت بیشتری برخوردار است. سیستم‌های مالتی پلکسر می‌توانند ۸ یا ۹ یا ۱۲ تصویر را به صورت هم‌زمان بر روی صفحه مانیتور نشان داده و تعداد دوربین‌ها را به همان تعدادی که می‌باشد می‌توان برنامه‌ریزی کرد و نشان داد در صورت فرد بودن تعداد دوربین‌های مداربسته روی خانه آخر زمان و تاریخ را نشان خواهد داد.

-تنظیم ساعت و تاریخ و نمایش آن چرا در سیستم‌های مالتی پلکسر دارای اهمیت می‌باشد؟ به‌طور معمول این سیستم‌ها مجهز به سیستم ضبط تصاویر هستند یعنی می‌توان تصاویر را ضبط کرد، آن را بایگانی کرد و در صورت مراجعه به بایگانی تاریخ و زمان لازم می‌باشد.

