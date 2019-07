چاپ مقاله پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبر انجمن شیمی آمریکا ACS

مقاله پژوهشی محقق دانشگاه حکیم سبزواری، در مجله معتبر بین‌المللی Industrial & Engineering Chemistry Research که توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS Publications) منتشر می‌شود به چاپ رسید.

به گزارش ایسنا، مقاله احسان رضوی، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با موضوع ” مطالعه ترمودینامیکی رفتار فازی سیستم حاوی ترکیبات هتروسیکلیک نیتروژن دار، اکسیژن‌دار و گوگرددار به کمک معادله PC-SAFT “ مستخرج از پایان‌نامه دوره کارشناسی احسان رضوی و حاصل تحقیقاتی مفصل است که با راهنمایی دکتر علی خوش‌سیما، عضو هیئت‌علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری به رشته تحریر درآمده است.

این مقاله با عنوان ” Phase Behavior Modeling of Mixtures Containing N-, S-, and O-Heterocyclic Compounds Using PC-SAFT Equation of State “ به پیش‌بینی و محاسبه خواص ترمودینامیکی و شیمی فیزیکی ترکیبات هتروسیکلیک می‌پردازد. ترکیبات اکسیژن‌دار، نیتروژن دار و گوگرددار هتروسیکلیک (مانند تیوفن، پیکولین، پیریدین، پیرولیدین) جزو پرکاربردترین حلال‌ها در صنعت دارو، صنایع شیمیایی و صنایع زیرمجموعه نفت هستند. از طرفی جداسازی بعضی از این مواد به‌عنوان آلاینده‌های مواد شیمیایی و سوخت حائز اهمیت است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، مجله معتبر بین‌المللی Industrial & Engineering Chemistry Research توسط انجمن شیمی آمریکا ( ACS Publications ) و با IF= 3.375 و رتبه‌بندی علمی رتبه Q 1 منتشر می‌شود.

