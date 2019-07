علامت ویژه استاندارد صادراتی تصویب شد

در اجرای بند ۱۱ مصوبات صدودهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، علامت استاندارد ویژه صادرات تصویب و پس از تایید وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، نیره پیروزبخت - رییس سازمان ملی استاندارد ایران - با اعلام این خبر گفت: اعضای کارگروه بند ۱۱ مصوبات یکصدودهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، علامت استاندارد ویژه صادراتی را برای تولید کالاهای صادراتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی یا استانداردهای مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران و قابل قبول کشور هدف یا مشخصات فنی مورد درخواست طراحی کردند.

وی افزود: در داخل لوگوی استاندارد ایران عبارت«COC» و در ذیل آن عبارت Certification Number Conformity With Only For Export درج شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: طراحی این علامت در راستای کنترل کیفیت کالاهای صادراتی با هدف کاهش ماندگاری کالا در گمرکات انجام شده است.

انتهای پیام