EMUI ۹.۱ به عنوان آخرین نسخه رابط کاربری هوآوی برای اندروید محسوب می‌شود. این نسخه قابلیت‌هایی دارد که امنیت کاربر را بالا می‌برد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام هوآوی، نگاهی به ویژگی‌های امنیتی گوشی‌های هوآویEMUI ۹.۱ به عنوان جدیدترین نگارش از رابط کاربری اختصاصی هوآوی با قابلیت‌های متنوعی همراه است که برخی از آنها می‌توانند به افزایش ضریب امنیت گوشی شما کمک کنند. در ادامه به آموزش فعال‌سازی و استفاده از قابلیت PrivateSpace برای مخفی کردن فایل‌ها و برنامه‌ها، Password Vault برای ذخیره‌کردن و وارد کردن خودکار حساب‌های کاربری، App Lock برای قفل گذاشتن روی برنامه‌های نصب شده و Face Unlock برای باز کردن سریع قفل گوشی می‌پردازیم.

فعال‌سازی Face Unlock

Face unlock امکان باز کردن سریع و ایمن دستگاه بدون نیاز به وارد کردن کلمه عبور را می‌دهد.

راه‌اندازی:

منوی Settings را باز کرده و به مسیر Security & privacy > Face recognition بروید و کلمه عبور تعیین شده برای قفل صفحه را وارد کنید. همچنین شما می‌توانید از لیست موجود، Face Unlock Modes را انتخاب کنید.

نکته: در صورتی که پیش از این برای قفل صفحه کلمه عبور انتخاب نکرده‌اید، می‌توانید افزون بر یک کلمه عبور ۶ رقمی، از سایر کلمه‌های عبور چون الگو، کلمه عبور ۴ رقمی، کلمه عبور عددی با طول دلخواه یا کلمه عبور شامل حروف و اعداد نیز استفاده کنید.

با انتخاب کردن گزینه Enable to pick up to wake، هنگامی که گوشی خود را بلند می‌کنید و مقابل صورت خود می‌گیرید، به صورت خودکار قفل آن باز می‌شود. در صورتی که مایل به استفاده از این قابلیت نیستید، آن را انتخاب نشده باقی بگذارید. در این مرحله Get started را به منظور معرفی و ثبت چهره خود انتخاب کنید.

حذف چهره‌ها:

در صورتی که دیگر از Face unlock استفاده نمی‌کنید یا به هر دلیلی می‌خواهید دوباره چهره خود را به دستگاه اضافه کنید، شما می‌توانید داده‌های فعلی را پاک کنید.

به همین منظور Settings را باز کرده و به مسیر Security & privacy > Face recognition بروید، سپس با وارد کردن کلمه عبور قفل صفحه، Delete facial data را انتخاب کرده و مراحل نمایش داده شده را دنبال کنید تا کلیه داده‌های فعلی مرتبط با Face unlock پاک شود.

استفاده از حالت Pick Up برای گشودن قفل صفحه:

Settings را باز کرده و به مسیر Security & privacy > Face recognition بروید. هنگامی که چهره خود را به دستگاه معرفی می‌کنید، گزینه Enable pick up to wake را انتخاب کرده و Face unlock method را روی Direct unlock قرار بدهید. با این کار می‌توانید بدون نیاز برای وارد کردن کلمه عبور، تنها گوشی خود را بلند کرده و آن را مقابل صورت خود بگیرید تا به طور خودکار قفل آن باز شود.

در صورتی که در مرحله معرفی چهره گزینه Enable pick up to wake را انتخاب نکردید، Settings را باز کرده و به مسیر Security & privacy > Face recognition بروید و Face unlock method را روی Direct unlock قرار بدهید. سپس Settings را باز کرده و به مسیر Smart assistance > Shortcuts & gestures > Wake screen بروید و Pick up to wake را انتخاب کنید.

مخفی کردن اطلاعات شما در یک Private Space

Private Space قابلیتی است که امکان ایجاد یک فضای مستقل روی گوشی را به شما می‌دهد تا از آن برای نگه داری اطلاعات خصوصی استفاده کنید. فایل‌ها و برنامه‌هایی که در Private Space قرار می‌گیرند، از طریق MainSpace قابل دسترسی نیستند.

چگونگی فعال سازی PrivateSpace:

در صورتی که برای اولین بار از PrivateSpace استفاده می‌کنید، Settings را باز کرده، به مسیر Security & privacy > PrivateSpace > Enable بروید و دستور العمل نمایش داده شده را برای ایجاد PrivateSpace دنبال می‌کنید.

سوییچ سریع میان MainSpace و PrivateSpace

شما می‌توانید در صفحه قفل، با استفاده از اثر انگشت یا کلمه عبور، در کمترین زمان میان فضای‌های موجود سوییچ کنید. پس از راه‌اندازی مجدد گوشی، از شما خواسته می‌شود ابتدا با استفاده از کلمه عبور وارد MainSpace شوید. سپس می‌تواند در صفحه قفل میان فضاها سوییچ کنید.

بازنشانی کلمه عبور PrivateSpace:

ابتدا PrivateSpace خود را باز کرده و Settings را انتخاب کنید، سپس به مسیر Security & privacy > PrivateSpace بروید. روی گزینه Password protection بزنید و دستورالعمل نمایش داده شده را دنبال کنید که شامل وارد کردن کلمه‌های عبور MainSpace و PrivateSpace است تا به مرحله وارد کردن پرسش امنیتی برسید.

قفل‌گذاری بر روی برنامه‌ها

قابلیت App lock این امکان را به شما می‌دهد تا بر روی برنامه‌های مهم خود قفل بگذارید. هنگامی که گوشی شما راه اندازی مجدد یا قفل صفحه باز شود، برای اجرای برنامه‌های قفل شده به وارد کردن کلمه عبور App lock نیاز است. App lock یک لایه اضافی به محافظت از اطلاعات خصوصی شما اضافه می‌کند و مانع از دسترسی افراد غیر مجاز به برنامه‌های مهم شما می‌شود.

چگونگی فعال کردن App Lock

Settings را باز کرده و به مسیر Security & privacy > App lock بروید. هنگامی که برای اولین بار App Lock را اجرا می‌کنید، گزینه Lock screen password یا Custom PIN را به عنوان روش اعتبار سنجی انتخاب کنید. حالا کلمه عبور دلخواه خود را وارد کرده و برنامه‌هایی که می‌خواهید از آنها محافظت شود را انتخاب کنید.

نکته: در صورتی که پنج بار متوالی کلمه عبور App lock را اشتباه وارد کنید، گوشی شما به مدت یک دقیقه قفل می‌شود. پس از یک دقیقه مجدداً تلاش کنید. در صورتی که سه بار متوالی کلمه عبور را اشتباه وارد کنید، این بار گوشی شما به مدت ۱۰ دقیقه قفل می‌شود.

محافظت از کلمه‌های عبور با استفاده Password Vault

Password vault قابلیتی است که ضمن ذخیره کردن کلمه‌های عبور شما، در مواقع نیاز آنها را به طور خودکار وارد می‌کند و می‌توانید بدون نیاز برای نوشتن مجدد آنها، به برنامه‌های نصب شده روی گوشی خود وارد شوید. این کار بر سرعت و امنیت می‌افزاید.

چگونگی فعال کردن یا غیر فعال کردن Password vault

Password Vault به طور پیش فرض فعال است. پس از آپدیت کردن گوشی خود، با انجام کارهای زیر Password Vault را فعال کنید:

۱. کلمه عبور قفل صفحه را وارد کنید تا به تنظیمات Password vault دسترسی داشته باشید. Settings را باز کرده و به مسیر Security & privacy > Password Vault بروید.

۲. به منظور دسترسی به صفحه Password vault، کلمه عبور قفل صفحه را وارد کنید.

۳. Password Vault را فعال کنید. هنگامی که برای اولین بار وارد یک برنامه شده یا از آن خارج می‌شوید، SAVE را انتخاب کنید تا نام کاربری و کلمه عبور شما ذخیره شود. دفعه بعد که وارد همان برنامه می‌شوید، از روش انتخاب شده (برای نمونه: Face unlock) برای وارد کردن خودکار نام کاربری و کلمه عبور استفاده کنید.

۴. شما می‌توانید Autofill settings را به طور جداگانه برای هر برنامه تنظیم کنید. در صورتی که قابلیت Autofill را برای یک برنامه فعال کرده باشید، شما می‌توانید با استفاده از چهره، اثر انگشت یا کلمه عبور خود، نام کاربری و کلمه عبور را به طور خودکار در برنامه وارد کنید. در صورتی هم که این قابلیت غیرفعال شده باشد، باید نام کاربری و کلمه عبور به صورت دستی وارد شود.

آنچه که معرفی شد تنها بخشی از قابلیت‌های موجود در گوشی‌های هوآوی هستند و قابلیت‌های بسیار بیشتری در گوشی‌های سری Huawei P۳۰ یافت می‌شود. همچنین برای آن دسته از کاربرانی که قصد خرید گوشی‌های پرچمدار را ندارند، Huawei P۳۰ lite با قیمت مقرون به صرفه‌تر، در دسترس است.

انتهای رپرتاژ خبری