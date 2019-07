فریلنسر کیست؟

اصطلاح فریلنسر (Freelancer) بارها و بارها توسط والتر اسکات (Walter Scott) در رمان مشهور آیوانهو (Ivanhoe) به کار برده شده است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام فراپیام، مفهوم فریلنسر (Freelancer) یا آزادکار در ساده‌ترین تعریف این است که: یک نفر، بدون اینکه به یک سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخص متعهد شود، فعالیت حرفه‌ای و تخصصی خود را برای مجموعه‌های مختلف انجام می‌دهد و بسته به نیاز و پروژه‌های در دسترس، کارفرمای خود را تغییر می‌دهد. بد نیست نگاهی هم به پیشینه‌ی تاریخی این کلمات داشته باشیم.

تاریخچه‌ی لغت Freelancer

این لغت به جنگجویان مزدور قرون وسطایی اشاره دارد که هیچ‌گونه تعهدی به خاندان سلطنتی یا اشراف‌زادگان نداشتند.

توماس.آن براون (Thomas N. Brown) نیز پیش‌تر در کتاب دوران زندگی هیو میلر (The Life And Times Of Hugh Miller) از این اصطلاح استفاده کرد. بعدها لغتنامه‌ی انگلیسی آکسفورد این واژه را جزو افعال دسته‌بندی کرد (Freelance). با این حال، امروزه لغت فریلنس به شکل فعل، اسم، صفت و حتی قید در زبان انگلیسی کاربرد دارد.

فریلنسر موفق چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟

به طور کلی موفقیت در فریلنسینگ به ۳ عامل بستگی دارد: ارتباط، مهارت، تعهد.

۱- ارتباط:

برقراری ارتباط با افراد، به یک فریلنسر کمک زیادی می‌کند. برای موفق شدن سعی کنید رابطه کاری خوبی با مشتریان فعلی و گذشته خود ایجاد کنید.

۲- مهارت:

با ظهور سایت‌های فریلنسینگ افراد بیشتری تصمیم می‌گیرند از کارمندی خارج و به یک فریلنسر تبدیل شوند. بر همین اساس رقابت بین فریلنسرها برای بهتر بودن آغاز می‌شود تا بتوانند پروژه‌های بیشتری دریافت کنند و توسط کارفرمایان انتخاب شوند. در آزادکاری باید مهارت‌های خود را با روش‌های مختلف بالا برد مثلا آخرین مطالب و مقالات مرتبط با تخصص خود را مطالعه کرد، در دوره‌های آموزشی شرکت کرد، در شبکه‌ های اجتماعی فعال بود و در سمینارها و رویدادهای مرتبط با تخصص خود شرکت نمود و خود را به‌روز نگه داشت.

۳- تعهد:

اینکه در کارمان متعهد باشیم بسیار مهم است و موفقیت مان را تضمین می‌کند. اگر یک آزادکار به خاطر سفری غیر ضروری یا تماشای سریال مورد علاقه، پروژه را رها کند نشان از بی‌تعهدی فریلنسر دارد و باید گفت موفقیت چندانی برای آن فرد در کارش پیش‌بینی نمی‌شود. برای موفق شدن لازم است زمان مشخصی به کار اختصاص داده شود و پروژه در زمان مقرر به پایان برسد.

مزیت‌های فریلنسینگ

- شما برای خود کار می‌کنید.

- هر جا که دوست داشته باشید کار می‌کنید.

- روی هر پروژه‌ای که دوست داشته باشید کار می‌کنید.

- هیچ مدیر یا رئیسی بالای سر شما نیست.

- درآمد شما حد و مرز ندارد و شما می‌توانید با انجام پروژه‌های بیشتر و تخصصی‌تر، درآمد بسیار بالایی داشته باشید.

معایب فریلنسینگ

۱. شما می‌بایست همه کارها را خودتان انجام دهید: حسابداری، بازاریابی، فروش، انجام پروژه، ارتباط با مشتری و … ممکن است زندگی و کار شما با هم ترکیب شود بنابراین مدیریت زمان برای شما خیلی مهم است.

۲. شما همکار یا هم تیمی نخواهید داشت.

۳. هر روز در شرکت وقت تلف نمی‌کنید تا آخر ماه حقوق بگیرید. اگر پروژه درست و به موقع انجام نشود، کارفرما دیگر با شما کار نخواهد کرد.

درآمد یک فریلنسر چگونه است؟

عده‌ای فکر می‌کنند فریلنسرها به صورت رایگان کار می‌کنند. اما این تصور کاملا اشتباه است. فریلنسرها هرچه بیشتر در زمینه‌ای که در آن تخصص دارند تجربه کسب کنند، می‌توانند نرخ‌های بالاتری برای کار خود پیشنهاد کنند.

اگر بخواهیم درآمد یک طراح وب فریلنسر را بازبینی کنیم (در صورت شهرت متوسط ) می‌توان گفت که می‌تواند چندین برابر درآمدی که یک شخص در یک شرکت شخصی در می‌آورد را به دست آورد اما این که درآمد ثابتی ندارد می‌تواند کمی سخت باشد، البته می‌شود با پس‌انداز و سپرده‌گذاری جلوی این مشکلات را گرفت.

آیا یک فریلنسر نیاز به وبسایت دارد؟

فعالیت‌های فریلنسرینگ به سرعت شروع می‌شود چرا که فریلنسر در محیط حرفه‌ای کار می‌کند که از قبل با آن آشنا بوده است. همچنین تجهیزات فیزیکی مورد نیاز نیز در آن محیط فراهم است، آنچه که یک فریلنسر باید انجام دهد این است که در یک ابزار ایجاد کسب و کار همانند وب‌سایت سرمایه‌گذاری کند.

وبسایتی که از فعالیت‌های فریلنسر پشتیبانی کند و جزئیاتی در رابطه با سابقه و زمینه‌ی کاری او در اختیار مشتری قرار دهد و به شکلی کاربر پسند به جذب مشتریان و عقد قرارداد ها بپردازد.

فراموش نکنید:

فریلنسینگ هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی دارد . متأسفانه پذیرفتن ریسک و توانایی خطرپذیری، از بخش‌های جدانشدنی و اجتناب‌ناپذیر این حرفه به حساب می‌آید و شما باید مدام با آن‌ها دست و پنجه نرم کنید.

ترس از شکست و عدم ثبات مالی است که باید در قبال آزادی خود بپردازید. با وجود همه‌ی این‌ها، فریلنسینگ موقعیتی است بی نظیر برای رسیدن به موفقیت و شناساندن خود به دنیای پیرامون‌تان! شما باید ببینید که آیا روحیه شما به آن شرایط می‌سازد یا نه، اگر روحیه ماجراجو و ریسک‌پذیر دارید، آزادکاری یا فریلنسینگ می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد.

انتهای رپرتاژ خبری