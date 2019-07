یک فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت کنترل، پیشگیری و درمان هپاتیت در کشور، گفت: طی دو سال گذشته هپاتیت C در استان‌های تهران و البرز در بیماران دیالیزی حذف شد و این امر می‌تواند برای بیماران هموفیلی و تالاسمی مبتلا به هپاتیت C نیز اتفاق افتد.

به گزارش ایسنا، نشست خبری روز جهانی هپاتیت با حضور دکتر سید موید علویان و نمایندگان کانون هموفیلی ایران در محل حوزه هنری برگزار شد.

دکتر سیدموید علویان - فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به فعالیت‌های ۲۰ ساله‌ای که در کشور برای کنترل، پیشگیری و درمان هپاتیت B و C انجام شده، گفت: خوشبختانه امروز ما در منطقه خاورمیانه کمترین شیوع هپاتیت B و C را شاهد هستیم که این اتفاق حاصل نمی‌شد مگر با همکاری وزارت بهداشت، واکسیناسیون افراد پر خطر، همیاری بهورزان روستایی، پیشگیری در سطح یک و ... اما نمی‌توان تمام توقعات را تنها از دولت‌ها داشت. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیده‌ایم که برای حل این موضوع بهتر است به سمت آگاه‌سازی مردم و سازمان‌های مردم نهاد برویم.

وی افزود: وزارت بهداشت، شبکه هپاتیت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در حیطه وظایف اجرایی فعالیت می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد این فعالیت به اندازه کافی نبوده است. زمانی که من رئیس شبکه هپاتیت کشور بودم سه بار به نهاد ریاست جمهوری نامه زدم تا برای رفع مشکلات موجود در درمان هپاتیت کمک کنند، اما تنها یکبار از سوی دفتر رئیس جمهور با من تماس گرفتند و برخی از اطلاعات را جویا شدند.

۷۰ درصد مبتلایان هپاتیت "بی" شناسایی نشده‌اند

علویان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران به هپاتیت B مبتلا هستند، ‌ گفت: البته ۷۰ درصد از افرادی که مبتلا به هپاتیت B هستند، ناشناخته مانده‌اند. همچنین آماری که از ابتلا به هپاتیت C در دسترس بود ۱۸۶ هزار نفر بودند که طی دو سال گذشته ۱۰ هزار نفر از آنها درمان شده‌اند؛ اما باز هم نمی‌توان صراحتا اعلام کرد که پس از درمان این تعداد آمار ابتلا به هپاتیت C به ۱۷۶ هزار نفر رسیده است؛ چرا که در این مدت عده‌ای هم به شمار مبتلایان به هپاتیت C اضافه شدند.

علویان ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی برای روز هپاتیت سال جاری شعار "پیدا کردن افراد ناپیدا" را انتخاب کرده است که این شعار از اهمیت شناسایی بیماران به ما می‌گوید. تا کنون ۳۵ میلیون نفر برای درمان هپاتیت B واکسینه شده‌اند. همچنین غربالگری مادران باردار مبتلا به هپاتیت B در دستور کار قرار دارد. در حوزه درمان بیماری هپاتیت B و C نه می‌توان فقط خوش‌بین بود و نه می‌توان فقط بدبین بود؛ چرا که برخی اقدامات برای درمان هر دو گروه بیماری انجام شده اما برخی اقدامات نیز یا فراموش شده‌اند و یا اقدام مناسبی برای درمان‌شان صورت نگرفته است.

رئیس باشگاه سلامت امید ادامه داد: از سال ۸۴ تا ۸۸، ۶.۵ میلیون نوجوان ایرانی علیه هپاتیت واکسینه شدند، اما متاسفانه این روند ادامه پیدا نکرد. در حالیکه اگر به همان طریق پیش می‌رفتیم امروز می‌توانستیم اعلام کنیم تمام افراد زیر ۴۰ سال واکسن هپاتیت دریافت کرده‌اند.

لزوم ریشه‌کن شدن هپاتیت در معتادان و زندانیان

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که مردم باید از دولت و حاکمیت تقاضای جدی برای درمان هپاتیت داشته باشند، گفت: ما در زمینه ریشه کنی و درمان هپاتیت C از سال ۷۵ به بعد تمام خون‌هایی که اهداء شده است را علیه هپاتیت C چک کرده‌ایم. همچنین با دنبال کردن برنامه‌ای برای کاهش آسیب معتادان تزریقی، به دنبال ریشه کن کردن هپاتیت C در معتادان هستیم. شاید نتوان اعتیاد را درمان یا ریشه کن کرد، اما می‌توان با آموزش‌های صحیح هپاتیت C در معتادان و زندانیان را ریشه کن کرد.

وی افزود: در سطح کشور شبکه وسیع بهداشتی وجود دارد که به تشخیص و درمان هپاتیت کمک می‌کند و این توسعه یافتگی می‌تواند به ریشه کن شدن هپاتیت کمک کند، اما نباید فراموش کنیم که در ریشه کنی هپاتیت C تا سال ۱۴۱۰ اندکی از برنامه عقب‌تر هستیم.

علویان ادامه داد: علاوه بر افراد عادی که مبتلا به هپاتیت می‌شوند، حدود ۴۰ درصد از بیماران هموفیلی، ۲۰ درصد از بیماران تالاسمی و ۲۰ درصد از بیماران دیالیزی مبتلا به هپاتیت می‌شوند که در زمینه درمان این افراد باید پشتکار جدی وجود داشته باشد که خوشبختانه در حال حاضر تعداد بیماران دیالیزی مبتلا به هپاتیت C در ایران کمتر از ۸۰ مورد است.

امیدواری به ریشه‌کن شدن هپاتیت "سی" در بیماران خاص تا دو سال آینده

وی افزود: از سال ۸۴ تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر برای شناسایی و درمان رایگان هپاتیت C تحت نظر بوده‌اند و می‌توانیم امیدوار باشیم ظرف دو سال آینده هپاتیت C در بیماران خاص ریشه کن می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از مبتلایان به هپاتیت C را معتادان تزریقی و یا افرادی که سابقه زندان دارند تشکیل می‌دهند، گفت: اگر بتوانیم آموزش خود به معتادان را افزایش دهیم می‌توانیم گام بزرگی به سوی ریشه کنی هپاتیت C برداریم.

تولید داخلی داروهای هپاتیت "سی"

علویان ادامه داد: خوشبختانه تمام داروهای درمانی هپاتیت C در داخل کشور تولید می‌شوند و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد، اما موضوعی که باعث نگرانی است، کاهش کارخانه‌های تولید داروی هپاتیت طی پنج سال گذشته است. متاسفانه به دلیل سیاست‌هایی اشتباه، از پنج کارخانه تولید داروی هپاتیت تنها دو کارخانه همچنان فعال هستند. ما می‌توانیم بسیاری از مدل‌های پیشگیری و درمان هپاتیت را در کشورهای منطقه تدریس کنیم، اما متاسفانه در زمینه درمان هپاتیت همچنان از برنامه عقب هستیم.

وی با اشاره به اینکه حرکت NOHEP حرکت جدیدی است که از سوی سازمان مردم نهاد باشگاه سلامت امید پیگیری می‌شود، گفت: این سازمان مردم نهاد که عمده فعالیت آن بر عهده دانشجویان جوان است، در نظر دارد با همکاری برج میلاد، برج آزادی و پل طبیعت به مناسبت روز جهانی هپاتیت چراغ‌های این برج‌ها را از ساعت ۸ تا ۱۲ شب به رنگ سبز درآیند.

در حاشیه این مراسم نمایندگان کانون هموفیلی ایران از دکتر علویان در جهت فعالیت‌هایی که برای ریشه کن کردن هپاتیت در بیماران هموفیلی داشته، تقدیر کردند.

