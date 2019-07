معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: با وجود این که ما در عرصه فناوری‌ پیشرفت‌های چشم‌گیری داشتیم و رتبه ما در سطح دنیا خوب است اما در حوزه ثبت پتنت و اختراع عقب هستیم.

به گزارش ایسنا، دکتر رضا ملک‌زاده در حاشیه مراسم راه‌اندازی همزمان دفاتر مالکیت فکری دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور که امروز در وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت:

امروز دو مراسم داریم که یکی از آنها تشویق محققان به ثبت نوآوری‌ها و فناوری‌های خود است. با وجود این که ما در عرصه فناوری‌ پیشرفت‌های چشم‌گیری داشتیم و رتبه ما در سطح دنیا خوب است اما در حوزه ثبت پتنت و اختراع عقب هستیم. دلیل این موضوع وجود بوروکراسی در سیستم اداری است که مختص ایران نیست و در دنیا نیز این گونه است.

وی ادامه داد: در یک سال اخیر برنامه‌های متعددی با اداره ثبت و ادارات دیگر داشتیم تا نظامی را تعریف کنیم که افرادی که دارای فناوری یا نوآوری هستند اختراع خود را راحت‌تر ثبت‌ کنند. به طور کلی ثبت اختراع و پتنت امر مهمی است و در این برنامه راهکارهای وزارت بهداشت برای تسهیل ثبت اختراع و پتنت معرفی می‌شود.

وی افزود: امروز روز جهانی هپاتیت است. در این برنامه، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل از همه‌ کشورها خواسته‌اند که به موضوع هپاتیت‌ها توجه کنند. در ایران هم ما توانستیم اکثر بیماری‌های عفونی را کنترل کنیم. یکی از بیماری‌هایی که همچنان در حال افزایش است عفونت با هپاتیت C است. ما واکسیناسیون هپاتیت B را انجام دادیم اما از آنجایی که برای هپاتیت C واکسنی وجود ندارد برنامه‌ای را امروز معرفی میکنیم که به معنای حذف تدریجی هپاتیت C در ایران است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با بیان اینکه این برنامه امروز در رفسنجان آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در این طرح به سراغ افرادی می‌رویم که احتمال بیشتری برای ابتلا به هپاتیت C دارند. زندانیان، افرادی که در کمپ‌های معتادان هستند و افراد دیگری که ریسک ابتلای بالایی دارند بررسی می‌شوند.

وی با بیان این که مبتلایان به صورت رایگان درمان می‌شوند گفت: در این برنامه شهر را تبدیل به یک شهر بدون هپاتیت C می‌کنیم و علاقمندیم که در همه‌ی شهرها چنین برنامه‌ای پیاده شود.چون هزینه تشخیص و درمان هپاتیت C بالا است لذا در رفسنجان بخشی از این کار با کمک خیرین و مردم انجام دادیم و امیدواریم بتوانیم این کار را در همه‌ی ایران انجام دهیم.



