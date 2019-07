تا پایان قرن بیشترین و کمترین افزایش دما را در کدام کشورها شاهدیم؟

پژوهشگر دانشگاه حکیم سبزواری در پژوهشی مشترک با محققانی از کشورهای کره، انگلیس، آمریکا، استرالیا، چین، برزیل، تایوان، سوئیس، اسپانیا و پرتغال، بار بهداشتی مرگ‌ومیر ناشی از افزایش دما در نتیجه تغییرات آب و هوایی در ۲۸ کشور در سراسر جهان(در ۴۵۹ ایستگاه) را شبیه‌سازی کردند.

به گزارش ایسنا، فاطمه میوانه، دانشجوی دکتری رشته آب و هواشناسی شهری دانشگاه حکیم سبزواری در توضیح این پژوهش گفت: در این تحقیق بار بهداشتی مرگ و میر ناشی از افزایش دما در نتیجه تغییرات آب و هوایی در ۲۸ کشور در سراسر جهان (در ۴۵۹ ایستگاه) با استفاده از پنج مدل گردش عمومی جو تحت چهار سناریوی (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 و RCP8.5) شبیه‌سازی شد.

وی افزود: همچنین در این مطالعه براساس داده‌های تاریخی افزایش دما تا سال ۲۰۹۹ شبیه سازی شد و نسبت خطر مرگ‌ومیر و ارتباط آن با دما با روش‌های آماری مدلسازی شدند.

میوانه با اشاره به اینکه نتایج مطالعه حاکی از آنست که بیشترین افزایش دما طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۹۹ در کانادا و فنلاند قابل وقوع است و کمترین افزایش دمایی در ایرلند و آرژانتین برآورد شده است، اظهار کرد: علاوه بر این، یافته های این پژوهش بیانگر آنست که به ازای هر ۱ درجه سانتی گراد افزایش دما، تعداد مرگ و میر بیش از حد، در کشورهای گرمسیری افزایش می‌یابد. افزایش دما در این مناطق موجب تاثیر گذاری بر افراد آسیب‌پذیر و افزایش هزینه ها و بار بهداشتی در کشورها خواهد شد.

نتایج این پژوهش مشترک بین‌المللی در مقاله‌ای تحت عنوان: Perdicted temperature-increase -induced global health burden and its regional variability در مجله معتبر Environment International از انتشارات الزویر چاپ شده است. این مجله دارای IF: 7.943 بوده و جزو ۱۰ مجله برتر در زمینه مربوطه است و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، این مقاله از طریق لینک https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105027 قابل دسترسی است.



