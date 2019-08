اگر صاحب یک کسب‌وکار حتی کوچک باشید برای رشد برند خود نیاز به یک وب‌سایت دارید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام ایران سایت، امروزه ساختن یک وب‌سایت برای کسب‌وکار یا فروشگاه و تجارت الکترونیک آسان‌ترین راه ممکن است چرا که شما نیاز به‌صرف هزینه زیادی ندارید، نیازی نیست که بدانید چگونه طراحی کنید و فروشگاه اینترنتی شما محدود به ساعات کاری نمی‌شود و از بهترین مزیت‌های آن تبلیغات رایگان برای وب‌سایت شما در دنیای گسترده وب خواهد بود.

داشتن یک وب‌سایت تجاری فقط به فروش کالا و خدمات شما مربوط نمی‌شود بلکه به معنای ارائه چیزی با ارزش برای مشتریان خواهد بود. با وجود این خدمات آنلاین بسیار ارزان‌قیمت هیچ بهانه‌ای برای نداشتن یک وب‌سایت وجود ندارد؛ اما هنوز اگر مطمئن نیستید که چگونه داشتن یک وب‌سایت به رشد شغلی شما کمک می‌کند ۷ دلیل مهم را ذکر می‌کنیم:

۱. مشتریان شما انتظار آن را دارند، اما این تنها دلیل موجود نیست. در این مورد فکر کنید آیا شغلی که وب‌سایت نداشته باشد قابل‌اعتماد است؟

۲. داشتن یک وب‌سایت اثبات اجتماعی را ارائه می‌دهد. نود درصد مصرف‌کنندگان ادعا می‌کنند که بررسی‌های آنلاین بر تصمیمات خرید آن تأثیر می‌گذارد.

۳. شما می‌توانید داستان شغلی خود را کنترل کنید. درست است که شما نمی‌توانید آنچه را که دیگران در مورد شما می‌گویند در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی کنترل کنید اما می‌توانید با ایجاد داستان خود از طریق یک وب‌سایت تجاری بر درک عمومی تأثیرگذار باشید. یک وب‌سایت به صاحبان مشاغل کمک می‌کند تا پیام، رسالت و شخصیت خود را مقابل مخاطبان خود سریع‌تر از چاپ تبلیغات یا بروشورها دریافت کنند.

۴. همه رقبای شما صاحب یک وب‌سایت هستند. مصرف‌کنندگان به‌طورمعمول با تحقیق و مشورت دیگران و ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، خرید خود را آغاز می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که یک‌بار که مصرف‌کننده ایده‌ای راجع به آنچه که نیاز دارد و شروع به تحقیق می‌کنند ۷۲ در صد از آن‌ها برای پیدا کردن مطالب آموزشی، بررسی‌ها و سفارش‌های، آنلاین می‌شوند.

۵. هیچ‌کس نمی‌خواهد ساعت ۳ بعدازظهر کار کند اما برخی دوست دارند آن‌وقت خرید کنند. داشتن یک وب‌سایت تجاری یا فروشگاهی به این معنی است که می‌توانید تمام محصولات خود را بفروشید نه‌فقط بین ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر. فروشگاه اینترنتی به معنای افزایش چشمگیر در فروش می‌باشد و هنگامی‌که شما در مشتری‌های خود محدود به محدود جغرافیایی نیستید.

۶. در نتایج جستجوی گوگل ظاهر شوید. این را در نظر بگیرید که ۸۱ در صد از مصرف‌کنندگان قبل از خرید، تحقیقات آنلاین انجام می‌دهند این بدان معنی است که آن‌ها به گوگل می‌روند و یک یا چند کلمه را تایپ می‌کنند، مانند طراحی سایت یا اگر آن‌ها بدانند که چه می‌خواهند، مانند »طراحی سایت وردپرس، طراحی سایت فروشگاهی.

۷. محصولات و خدمات خود را به نمایش بگذارید. نه‌تنها می‌توانید محصولات خود را با جزئیات با تصاویر زیبا ترسیم کنید بلکه می‌توانید آموزش‌های ویدئویی کوتاه یا دستورالعمل‌های پی‌دی‌اف قابل بارگیری نیز ارائه دهید تا به مشتریان دلیل تردیدی برای رفتن به‌جای دیگری برای خرید ندهید.

مزایای طراحی سایت وردپرس

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) برای راه‌اندازی و ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌ها است. وردپرس (WordPress) در ابتدا تنها یک سیستم رایگان وبلاگ‌نویسی بود که امکانات خوبی را در اختیار وبلاگ‌نویسان قرار می‌داد.

کاهش هزینه:

علاوه بر راه‌اندازی کم‌هزینه سایت، دیگر نیازی نیست که برای هر تغییری که می‌خواهید در سایت انجام دهید، به شرکت طراح سایت خود مراجعه کنید. وردپرس این امکان را به شما می‌دهد که هر زمان خواستید، تغییرات خود را درون سایت ایجاد کنید، مطالب جدید در سایت منتشر کنید، کاربران خود را مدیریت کنید، به نظرات رسیدگی کنید.

ظاهر زیبا:

در سطح اینترنت هزاران قالب مخصوص وردپرس وجود دارد که شما می‌توانید انتخاب کنید و روی سایت خود پیاده‌سازی کنید؛ اما وردپرس امکان اینکه قالب سفارشی خود را طراحی و استفاده کنید را نیز دارد.

ارتباط با شبکه‌های اجتماعی:

وردپرس و افزونه‌های جانبی آن به شما این امکان را می‌دهند که به‌صورت خودکار سایت خود را به شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند توییتر، فیس‌بوک و یوتیوب متصل کرده و مشتریان خود را از تغییرات سایت خود باخبر سازید. وردپرس به‌صورت استاندارد کدنویسی شده‌است تا سایت شما را هر چه بیشتر بهبود ببخشد تا در نتایج گوگل بهترین جایگاه را داشته باشید. البته فقط به سیستم مدیریت محتوای انتخابی شما محدود نمی‌شود و وردپرس به‌خودی‌خود موارد محدودی را دربردارد و می‌توان با استفاده از پلاگین‌های متعددی ازجمله Yoast SEO و All in One SEO تا حد زیادی به رتبه وب‌سایت کمک کرد.

به‌روزرسانی رایگان:

وردپرس یکی سیستم مدیریت محتوای کاملاً رایگان است و بسیار در به‌روزرسانی و رفع مشکلات احتمالی فعال است. شما می‌توانید تمام این به‌روزرسانی‌ها را به‌صورت رایگان دریافت و با یک کلیک نصب کنید!

امنیت:

وردپرس از امنیت بسیار بالایی برخوردار است؛ اما به دلیل اینکه امنیت یک مسئله نسبی است و هیچ‌وقت صد در صد نخواهد بود، وردپرس هر روز مشکلات وردپرس را بررسی می‌کند و در به‌روزرسانی‌ها رفع می‌کند. علاوه بر تیم وردپرس، برنامه‌نویس‌های زیادی در جهان هستند که روی امنیت وردپرس کار می‌کنند. علاوه بر اینکه وردپرس به‌خودی‌خود تا حد زیادی ایمن است، افزونه‌هایی برای ایمن‌تر کردن سایت نیز وجود دارد تا سایت خود را امن‌تر کنید.

آیا برای راه‌اندازی یک وب‌سایت برای تجارت خود به کمک نیاز دارید؟

شرکت ایران سایت با قدمت دو دهه درزمینه طراحی و بهینه‌سازی سایت می‌تواند مشاور خوبی برای شما در زمینهٔ طراحی سایت باشد. برای دریافت زمان مشاوره رایگان می‌توانید با خط ویژه ۰۲۱۸۸۸۸۶۴۵۰ تماسبگیرید.

انتهای رپرتاژ آگهی