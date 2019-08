دارندگان مدل‌های اعلام‌شده گوشی‌های هوآوی، می‌توانند با به‌روزرسانی دستگاه‌ خود از دو قابلیت EROFS و GPU Turbo ۳.۰ بهره‌مند شوند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام هوآوی، دو قابلیت مفید محصولات جدید هوآوی که با رابط کاربری EMUI ۹.۱ در اختیار کاربران قرار گرفته، استفاده از سیستم‌ فایل جدید EROFS و شتاب‌دهنده گرافیکی GPU Turbo ۳.۰ است. هوآوی قصد دارد این امکانات را نه تنها در گوشی‌های پرچمدار، بلکه برای گوشی‌های میان‌رده خود نیز عرضه کند و به تازگی چند مدل دیگر از گوشی‌های هوآوی به لیست دستگاه‌های بهره‌مند از این قابلیت‌ها اضافه شده‌اند.

هوآوی در جزئی‌ترین ویژگی‌های یک دستگاه هوشمند وارد می‌شود تا کارایی محصولاتش را افزایش بدهد. نتیجه این حرکت را می‌توان در ارائه سیستم‌فایل EROFS برای گوشی‌های جدید این مشاهده کرد.

سیستم‌فایل EROFS از اوایل سال ۲۰۱۸ مورد توجه هوآوی قرار گرفت و این شرکت تمرکز خود را برای توسعه بیشتر این سیستم‌فایلِ متن‌بازِ مخصوصِ توزیع‌های لینوکس گذاشت تا در نهایت سیستم‌فایلی کارآمد برای استفاده در دستگاه‌های هوشمند ایجاد شود.

این سیستم‌فایل نسبت به سیستم‌فایل رایج ext۴ که تقریباً توسط همه تولیدکنندگان گوشی به کار گرفته می‌شود، قابلیت‌های ویژه‌ای دارد که از آنها می‌توان به الگوریتم‌های جدید فشرده‌سازی با کارایی بالاتر و همچنین سرعت بیشتر اشاره کرد.

برای مثال هوآوی با به‌روزرسانی گوشی Huawei P۳۰ Pro به سیستم‌فایل EROFS به جای ext۴، توانسته تا ۲ گیگابایت در حجم اطلاعات یکسان، فضای خالی بیشتری را برای دستگاه آزاد کند و در عین حال تا ۲۰ درصد سرعت خواندن و نوشتن حافظه را افزایش بدهد.

اما GPU Turbo چیست و باعث چه بهبودهایی روی دستگاه می‌شود؟ به بیان ساده GPU Turbo را نباید یک بهبوددهنده نرخ فریم‌دهی دستگاه بدانیم. این قابلیت برای استفاده موثر و بهتر از توان پردازشی GPU ارائه شده که ایده‌ ساده ولی کارآمدی است.

GPU Turbo سعی می‌کند تا واسطی بین نرم‌افزار (بازی) و APIهای گرافیکی باشد که برای تعامل با پردازنده گرافیکی از آنها استفاده می‌شود. GPU Turbo تلاش می‌کند تا در هر لحظه، اطلاعات مربوط به چند فریم بعدی بازی را استخراج کرده و به GPU اعلام کند که برای رندرینگ سریع‌تر نیاز به استفاده از چه نوع فرآیند پردازشی است.

بهبود الگوریتم پیش‌بینی فریم‌ها و تنظیم توان پردازشی متناسب با آن می‌تواند تأثیر محسوسی روی کاهش مصرف باتری و افزایش کارایی پردازنده گرافیکی (GPU) داشته باشد. طبق اعلام هوآوی استفاده از GPU Turbo ۳.۰ نسبت به نسل قبل، مصرف باتری را تا ۱۰ درصد بهبود می‌دهد.

در حال حاضر توسعه‌دهندگان بازی‌های محبوب Fortnite، Knives Out، Battle Bay، Crazy Taxi، Real Racing ۳، Into the Dead ۲، NBA ۲K۱۹، Dragon Nest M، Duel Links، PES۲۰۱۹، DRAGON، BALL LEGENDS، FIFA Mobile، Free Fire، Minecraft، Helix، Plants vs. Zombie Heroes، Subway Surfers، Brawl Stars، Speed Drifters، Mobile Legends: Bang Bang، Vainglory، Arena of Valor، Rules of Survival، NBA ۲K۱۸ قابلیت پشتیبانی از GPU Turbo را به نسخه‌های نهایی بازی خود اضافه کرده‌اند.

اگر یک گوشی هوآوی با به‌روزرسانی جدید داشته باشید، کیفیت و پایداری آن در این بازی‌ها بیشتر از حالت عادی است و در عین حال میزان مصرف باتری نیز به مراتب کمتر از حالت قبل خواهد بود.

لیست دستگاه‌های برند هوآوی که از این دو قابلیت بسیار مفید بهره می‌ّبرند، اشاره می‌کنیم که غیر از سری Huawei P۳۰ شامل این محصولات می‌شود:

· Huawei P۳۰ Lite

· Huawei P۲۰ Lite

· Huawei Nova۳i

· Huawei Y۹

این قابلیت‌ها در آینده برای دستگاه‌های دیگری از هر دو گروه میان‌رده و پرچمدار ارائه خواهد شد.

