چالشی میان سوژه و ابژه در یک نمایشگاه

نمایشگاه چیدمان با ترکیب مواد، پرفورمنس، مجسمه و ویدئو از فرزانه وزیری‌تبار روز جمعه (اول شهریور ماه) در گالری شیرین افتتاح می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایشگاه انفرادی فرزانه وزیری‌تبار به صورت چیدمان با ترکیب مواد، پرفورمنس، مجسمه و ویدئو و با عنوان «فرم فرزانه را دنبال می‌کند» از یکم تا ۱۳ شهریور ماه در گالری شیرین برگزار است.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: «بر اساس یکی از اشعار معروف مدرنیستی FFF یا ”form follows function" به این معنا که فرم تابع عملکرد است که بعدا توسط طراحان پست مدرن با به کارگیری عبارت “form follows fiasco” مورد نقد قرار می‌گیرد، هنرمند به عنوان آخرین تفسیر “form follows Farzane” را پیشنهاد می‌دهد.

هنرمند از طریق رسانه‌های گوناگونی که در طول نمایشگاه تغییر می‌کنند، مخاطبانش را دعوت می‌کند تا با دستورالعمل‌های ارائه‌شده توسط وی ارتباط برقرار کنند. با نشان دادن اینکه چگونه شکل‌ها در هر تعامل تجسم یا تغییر شکل می‌یابند، هنرمند ارتباط بین سوژه و ابژه را به چالش می‌کشد. عناصری مانند زمان، حجم، اندازه، و سطح و یا ترکیبی از آن‌ها، در هر لحظه ممکن است تغییر کند. از آنجا که تفسیر اصلی اصطلاح بر این فرض بنا نهاده شده بود که هر دو فرم و عملکرد، مفاهیم واضح و تعریف شده بودند، هنرمند تفکر مدرنیستی را برای حضوری تعریف می‌کند که از طریق فردگرایی تعریف شده است.»

فرزانه وزیری‌تبار متولد سال ۱۳۶۶ در شهر یزد است. او دیپلم نقاشی خود را از مدرسه هنرهای تجسمی یزد و لیسانس مجسمه‌سازی و کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه تهران گرفته است. وزیری‌تبار هم اکنون در دوره تخصصی هنرهای عمومی و استراتژی‌های جدید هنری در دانشگاه باوهاوس وایمار در کشور آلمان مشغول به تحصیل است. او در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی شرکت کرده و جوایزی ملی و بین‌المللی را نیز در حوزه‌های مجسمه‌سازی، نصب و کارتون کسب کرده است.

ساعات بازدید از این نمایشگاه جمعه‌ها ۱۶ الی ۲۰ و شنبه تا پنجشنبه ۱۱ الی ۲۰ اعلام شده است. گالری دوشنبه‌ها تعطیل است.

گالری شیرین در خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه‌ ۱۳، شماره ۵ واقع شده است.

