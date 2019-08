در "کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۹" چه خبر بود؟

"کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۹"(۲۰۱۹ World Robot Conference) در چین پایان یافت و طی این کنفرانس از ربات‌های جالبی رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، چینی‌ها در نمایشگاه اخیر شهر پکن ربات‌های بسیاری را به بینندگان معرفی کردند. در "کنفرانس جهانی ربات ۲۰۱۹" که از ۲۰ تا ۲۵ ماه اوت در شهر پکن چین برگزار شد، ربات‌هایی که قابلیت پرواز دارند، ربات‌هایی که می‌توانند شنا کنند و ربات‌هایی که قادر به جراحی مغز هستند و ... به نمایش گذاشته شدند.

سن جمعیت چین رو به افزایش است و بدین ترتیب در آینده نزدیک، با کاهش نیروی کار و افزایش هزینه‌های کار روبرو خواهند شد. ربات‌ها، بهترین راه ممکن برای مقابله با این مشکل هستند و نیاز به یک "انقلاب رباتیک" در این کشور، احساس می‌شود.

طی این کنفرانس علاوه بر نمایش ربات‌های متنوع و جذاب و رونمایی از فناوری‌ها و محصولات جدید رباتیک، همچنین چهار مسابقه با بیش از ۴۵۰۰ شرکت کننده برگزار شد.

در این خبر ۱۳ ربات جالب که هرکدام کارایی متفاوتی دارند را نمایش می‌دهیم.

۱. بازوی رباتیکی که می‌توان از آن برای جراحی مغز استفاده کرد

۲. ربات خطاط

۳. ربات "UR۵e" کاربردهایی فراوانی دارد و قادر به حمل اجسامی تا وزن پنج کیلوگرم(۱۱ پوند) است. این ربات می‌تواند به راحتی اشیا را برداشته و آنها را در جایی که کاربر مایل است قرار دهد.

۴. ربات سرویس هوشمند

۵. ربات ارسال غذا

۶. ماهی رباتیک رنگارنگ

۷. از جمله ربات‌هایی که در این کنفرانس به چشم می‌خورد، ربات "پرنده هوشمند"(SmartBird) است که توسط شرکت آلمانی "فستو"(Festo) طراحی و توسعه داده شده است. پژوهشگران ربات مذکور را با الهام از کاکایی شاه‌ماهی‌خوار اروپایی توسعه داده‌اند. نحوه پرواز ربات مذکور همانند این پرنده است. وزن این ربات ۴۵۰ گرم است و طول هر کدام از بال‌های آن دو متر است. درون پرنده هوشمند یک باتری لیتیومی تعبیه شده است و این موضوع پرنده رباتیک را قادر به پرواز در حدود ۲۰ دقیقه می‌سازد. پرنده هوشمند به دلیل استفاده از فناوری فیبر کربن فوق‌العاده سبک است و علاوه بر چابکی دارای آیرودینامیک عالی است و قادر به برخاستن، پرواز و فرود است. ربات مذکور تنها ۲۳ وات انرژی مصرف می‌کند که این میزان انرژی کمی بیش از نیمی از انرژی است که توسط برخی لپ‌تاپ‌ها استفاه می‌شود. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد پرنده مذکور دارای بازده الکترومکانیکی تا ۴۵ درصد و بازده آیرودینامیکی ۸۰ درصد است.

۸. ربات چهارپای سوئیسی‌، چند سال پیش بود که محققان "مؤسسه فناوری فدرال زوریخ "(ETH) رباتی چهارپا با نام "ANYmal" را توسعه دادند. حال طی این کنفرانس آنها از نسخه جدید این ربات رونمایی کردند. نسخه بروزسانی شده "ANYmal C" نام دارد و به جای چرخیدن بر روی چرخ‌، روی پاهای خود راه می‌رود. علاوه بر ویژگی‌های دیگر، این ربات می‌تواند روی زمین ناهموار حرکت کند و به هنگام اصابت با جایی و یا دویدن، ثبات و استحکام خود را حفظ کند. حتی می‌تواند از پله‌ها بالا و پایین برود. در نتیجه برای حرکت "ANYmal C" نیازی به تغییر در محل رفت‌وآمد ربات وجود ندارد. از موارد استفاده مدل C این ربات می‌توان به بازرسی تاسیسات صنعتی مانند نیروگاه‌های سوخت اشاره کرد.

۹. ربات هنرمند دیگر، دست رباتیک "Gree" بود که همانند هنرمندان قادر به پیانو زدن بود.

۱۰. فردی در حال آزمایش دستکش توانبخشی پزشکی

۱۱. یک عروس دریایی رباتیک در حال شنا در مخزن آب

۱۲. چینی‌ها می‌توانند اخبار مربوط به رئیس جمهورشان "شی جین پینگ" را در صفحه ربات هوشمند "Chuangze" که یک ربات خدماتی توسعه داده شده توسط دفتر مرکزی "حزب کمونیست چین"(Communist Party of China) است، مشاهده کنند.

۱۳. یکی دیگر از ربات‌هایی که در این نمایشگاه به چشم می‌خورد، "لایکاگو"(Laikago) نام داشت و چینی‌ها این ربات را در پاسخ به "سگ ربات"('robo-dog') ساخت شرکت آمریکایی "بوستون داینامیک"(Boston Dynamic) ساخته بودند. نام لایکاگو از نام "لایکا"(Laika) سگ فضانوردی که در سال ۱۹۵۷ به مدار زمین رفت، گرفته شده است. طول ربات لایکاگو ۲۲ اینچ(۰.۵۶ متر)، عرض آن ۱۳.۷ اینچ(۰.۳۵ متر) و ارتفاع آن ۲۳.۶ اینچ(۰.۶ متر) است. ۲۲ کیلوگرم(۴۸.۵ پوند) وزن دارد و با هر بار شارژ می‌تواند ۳ تا ۴ ساعت بدود.

