به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موسسه سینمایی هنروتجربه، در «هفته فیلم فنلاند» که از 6 تا 12 مهرماه به همت موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان و با همکاری سفارت فنلاند و بنیاد فیلم فنلاند برگزار می‌شود، 9 فیلم بلند و 7 فیلم کوتاه فنلاندی برگزیده از سینمای این کشور در خانه هنرمندان ایران در تهران، پردیس هویزه مشهد و پردیس سیتی سنتر اصفهان روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی «شادترین روز زندگی اولی ماکی» The Happiest Day in the Life Olli Maki 2016) به کارگردانی یوهو کاسمانن روز شنبه 6 مهرماه ساعت 17 در پردیس هویزه مشهد، روز چهارشنبه 10 مهرماه ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران و روز پنج‌شنبه 11 مهرماه ساعت 19 در پردیس سیتی سنتر اصفهان به نمایش در می‌آید.

فیلم سینمایی «شمشیر باز» (The Fencer 2015) به کارگردانی کلاس هارو و تهیه‌کنندگی کارل آهو به عنوان فیلم افتتاحیه هفته فیلم فنلاند روز شنبه 6 مهرماه ساعت 18 با حضور تهیه‌کننده در خانه هنرمندان ایران و ساعت 19 در پردیس هویزه مشهد اکران می‌شود. این فیلم همچنین روز دوشنبه ساعت 17 در پردیس سیتی سنتر اصفهان به نمایش در می‌آید.

فیلم سینمایی «شرق سوئد»( East of Sweden 2018) ساخته سیمو هالینن روز یکشنبه 7 مهرماه ساعت 17 در پردیس سیتی سنتر اصفهان و ساعت 19 در پردیس هویزه مشهد و همچنین روز چهارشنبه 10 مهرماه ساعت 16 در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی («هاور»Le Havre 2012) به کارگردانی آکی کوریسماکی روز شنبه ساعت 19 در پردیس سیتی سنتر اصفهان، روز پنج‌شنبه 11 مهرماه ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران و روز جمعه 12 مهرماه در پردیس هویزه مشهد اکران می‌شود.

فیلم سینمایی («بال کوچک»Little Wing 2016) ساخته سلما ویلهونن روز یکشنبه 7 مهرماه ساعت 16 در خانه هنرمندان ایران، ساعت 17 در پردیس هویزه مشهد و ساعت 19 در پردیس سیتی سنتر اصفهان روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی («وقفه»Time out 2018) به کارگردانی متی کینونن روز شنبه 6 مهرماه ساعت 17 در پردیس سیتی سنتر اصفهان، روز دوشنبه 8 مهرماه ساعت 17 در پردیس هویزه مشهد و روز سه‌شنبه 9 مهرماه ساعت 16 در خانه هنرمندان ایران اکران می‌شود.

فیلم سینمایی («زندگی کولی‌وار»La Vie de Bohème 1992) ساخته آکی کوریسماکی روز یکشنبه 7 مهرماه ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران، روز چهارشنبه 10 مهرماه ساعت 19 در پردیس سیتی سنتر اصفهان و روز پنج‌شنبه 11 مهرماه ساعت 19 در پردیس هویزه مشهد روی پرده می‌رود.

فیلم سینمایی «من یک قاتل حرفه‌ای استخدام کردم»(I Hired a Contract Killer 1990) به کارگردانی آکی کوریسماکی روز دوشنبه 8 مهرماه ساعت 19 در پردیس هویزه مشهد و روز جمعه 12 مهرماه ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران و ساعت 19 در پردیس سیتی سنتر اصفهان نمایش داده می‌شود.

فیلم سینمایی «مردِ بدون گذشته»(The Man Without a Past 2002) ساخته آکی کوریسماکی روز سه‌شنبه 9 مهرماه ساعت 18 در خانه هنرمندان ایران و ساعت 19 در پردیس هویزه مشهد و پردیس سیتی سنتر اصفهان اکران می‌شود.

همچنین در این هفته فیلم فیلم‌های کوتاه («ببر»Tiger 2018) ساخته میکو میلیلاتی، («آسکان»Askan 2018) ساخته ویل تانتو، «آسایش فوق‌العاده» Super Comfort (2018) به کارگردانی کرسیکا ساری، («ماهی کوچولو» Fingerling 2019) ساخته ریتا آلتو، «سقف» (The Ceiling 2017) به کارگردانی تپو آیراکسینن، («فانتزی»Fantasia 2016) ساخته تیمو نیکی و «مرگ یک حشره»The Death of an Insect (2010) به کارگردانی هانس وارتیاینن در قالب یک سانس روز دوشنبه 8 مهرماه ساعت 16 در خانه هنرمندان ایران، روز سه‌شنبه 9 مهرماه در پردیس سیتی سنتر اصفهان و روز چهارشنبه 10 مهرماه در پردیس هویزه مشهد به نمایش در می‌آید.

هفته فیلم فنلاند با مشارکت موسسه هنروتجربه سینمای ایرانیان و بنیاد فیلم فنلاند از ٦ الی ١٢ مهرماه 1398 به صورت همزمان در خانه هنرمندان ایران در تهران، پردیس سینمایی هویزه مشهد و پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان برگزار می‌شود و طی این هفته فیلم، ٩ فیلم بلند و ٧ فیلم کوتاه فنلاندی به نمایش در می‌آید.

افتتاحیه این هفته فیلم عصرگاه شنبه 6 مهرماه ساعت 17 در خانه هنرمندان ایران خواهد بود.

