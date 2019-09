اگر هنگام دانلود برنامه‌ای از گوگل‌پلی با خطا مواجه می‌شوید،‌ روش‌هایی از جمله استفاده از آدرس IP کشورهای دیگر و یا استفاده از نسخه تحت وب برای حل این مشکل ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، مدتی است که کاربران اندروید برای دانلود اپلیکیشن در گوگل‌پلی مدام با پیغام خطا مواجه می‌شوند و این موضوع حسابی کاربران را کلافه کرده است. علی‌اصغر زارعی -کارشناس ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی- در گفت‌وگو با ایسنا، به راه‌حل رویارویی با این مشکل اشاره کرد.

او گفت: ممکن است شما هم خیلی وقت‌ها با پیام آشنای «This Item Is Not Available In Your Country» مواجه شده باشید. اما فکر نکنید که مشکل تنها برای افرادی که در ایران هستند پیش می‌آید. بعضی از کاربران در کشورهای دیگر هم همین مشکل را دارند.

زارعی با بیان این‌که بعضی از کاربران که از دست این پیام‌ها خسته می‌شوند، برای دانلود اپلیکیشن‌ها به مارکت‌های غیررسمی رجوع می‌کنند، گفت: در حالی که این کار از نظر امنیتی درست نیست، زیرا دانلود اپلیکیشن از مارکت‌های غیررسمی به سادگی حریم خصوصی شما را به خطر می‌اندازد و امکان اینکه گوشی شما از طریق فایل‌های آلوده‌ای که دانلود می‌کنید به ویروس و تروجان آلوده شود، بسیار زیاد است.

وی در ادامه با بیان این‌که یک سری از کاربران هم فایل‌های اپلیکیشن را از طریق روبات‌های تلگرامی دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: این کار هم از نظر امنیتی اصلا درست نیست. اگر روبات تلگرام امن نباشد، بسیار خطرناک است و می‌تواند سیستم شما را آلوده کند و امنیتتان را به خطر بیندازد.

این کارشناس فناوری اطلاعات با ارائه راه‌حلی برای این مشکل اظهار کرد: برای حل این مشکل در ابتدا (Cache) برنامه‌های گوگل‌پلی‌سرویس و گوگل‌پلی‌استور را پاک کنید. برای این کار به بخش setting یا تنظیمات گوشی بروید و روی Apps یا Installed apps کلیک کنید. اپلیکیشن‌های گوگل‌پلی سرویس و گوگل‌پلی استور را یکی یکی انتخاب کنید و گزینه Clear Cache و Clear Data را بزنید تا کش این دو ابزار پاک شود.

زارعی ادامه داد: بعد از پاک کردن کش این ابزارها، یک وی‌پی‌ان امن که حتما آدرس IP‌ شما را عوض کند و یک آدرس IP از کشور دیگری به شما اختصاص دهد، روی گوشی خود فعال کنید. با استفاده از این ابزار شما می‌توانید اپلیکیشن دلخواهتان را بدون دیدن پیغام خطای معروف دانلود کنید.

وی درباره روش دیگر حل این مشکل توضیح داد: در این روش کافی است وی‌پی‌ان سیستم‌تان را فعال کنید و در نسخه تحت وب گوگل‌پلی، به صفحه اپ مورد نظرتان بروید و دکمه Install را بزنید و گوشی‌تان را از لیست انتخاب کنید. بعد از مدت کوتاهی اپلیکیشن را در گوشی‌تان خواهید دید. اما در انجام این روش باید دو نکته را رعایت کنید، این‌که موبایل و کامپیوترتان به یک اکانت جی‌میل وصل باشند و گوشی‌تان طی انجام این کار حتما به اینترنت متصل باشد.

