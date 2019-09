افزوده شدن 1.5 درجه سانتی گراد بر دمای زمین تا 20 سال آینده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از پدیده تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی خبر داد و گفت: 1.5 درجه سانتی گراد بر دمای زمین تا 20 سال آینده افزوده می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، عبدالایمان عموئی اظهار کرد: فدراسیون بین المللی بهداشت محیط (International Federation of Environmental Health)(IFEH))، 4 مهر ماه (26 سپتامبر) امسال را با عنوان چالش‌های تغییر اقلیم، زمان یکپارچگی اقدامات بهداشت محیط جهانی (Climate Change Challenges, time for Global Environmental Health to act in Unison ) در سطح جهانی نامگذاری نمود.

وی بااشاره به اینکه پدیده تغییراقلیم یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی پیش روی بشر در عصر حاضر است، تصریح کرد: ما انسان‌ها در هر جا که زندگی می کنیم این پدیده شوم، سلامت و حیات ما را تهدید خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات دانشمندان محیط زیست دنیا تا 20 سال آینده، 5.1 درجه سانتی گراد بر دمای زمین افزوده می شود به طوری که این افزایش دما، تغییرات شگرفی بر سلامت انسان و محیط زیست بر جای خواهد گذاشت.

عموئی گفت: مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیدات پدیده تغییر اقلیم، افزایش بروز بیماری های قلبی-عروقی، تنفسی، عفونی و انگلی و همچنین افزایش بروز بلایای طبیعی نظیرسیل، طوفان و کاهش کیفیت منابع آب شرب است.

وی افزود: عدم سوزاندن پسماندهای خانگی و شهری در شهرها و روستاها، همکاری و مشارکت مردم در مدیریت و جمع آوری پسماندهای خانگی و شهری، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی برق پدیده تغییر اقلیم را کاهش می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: افزایش و توسعه فضای سبز در شهرها و روستاها توسط مردم و مسئولین، تشویق افراد جامعه به کاشت درخت در مناسبت های مختلف سال، آموزش و ارتقای فرهنگ محیط زیست در افراد مختلف جامعه به ویژه در کودکان مهم ترین راهکارهای پیشگیری و کاهش پدیده تغییر اقلیم محسوب می‌شود.

عموئی ادامه داد: در راستای کاهش اثرات و پیشگیری از این چالش جهانی، باید همه دولت ها و نیز جامعه جهانی به صورت یکپارچه و مشترک در این زمینه اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: امید است با افزایش آگاهی و نگرش آحاد مختلف جامعه جهانی، در یک اقدام مشترک و یکپارچه نسبت به حفظ محیط زیست و به دنبال آن، کاهش اثرات نامطلوب پدیده " تغییر اقلیم " بر سلامت انسان و محیط زیست، گام های مطلوب و مناسبی برداشته شود.

