برنامه غذایی مدارس در برخی از کشورها

توجه به تغذیه در تمام مراحل رشد کودکان و نوجوان برای داشتن جسمی سالم و محافظت از آنان در برابر بیماری‌ها ضروری است، به همین دلیل اجرای برنامه وعده‌های غذایی در مدارس، سکویی مهم در دستیابی به این هدف در همه کشورهای دنیاست.

به گزارش ایسنا، وعده‌های غذایی سالم در مدرسه، می‌تواند یکی از مهم ترین روش‌ها در رسیدن به هدف جامعه سالم باشد و برنامه تغذیه در سال‌های ابتدایی تحصیل، مزایای زیادی برای کودکان محروم که دسترسی به تغذیه مناسب و کافی ندارند به همراه خواهد داشت.

غذاهای سالم‌تر تاثیر بسزایی بر عملکرد شناختی کودکان دارد و در پیشرفت تحصیلی آنان نیز موثر است. برنامه غذایی مدارس در کشورهای مختلف به صورت متفاوت اجرا می‌شود به همین دلیل در ذیل به برنامه غذایی مدارس در چند کشور اشاره شده است:

ایالات متحده

مدارس ایالات متحده از بهترین استانداردهای غذایی برای وعده غذایی و زمان ناهار در مدرسه استفاده می‌کنند. البته در برخی کشورها به ساعت ناهار و یا مدت زمانی که دانش‌آموزان غذا می‌خورند، توجه نمی‌شود.

مدت زمان صرف ناهار معیار و قانون خاصی ندارد، در نتیجه در مدارس مختلف، متفاوت است. در برخی از مدارس برای صرف ناهار، 15 دقیقه و در برخی از مدارس وقت بیشتری به ساعت ناهار اختصاص می‌یابد.

نتایج تحقیق محققان در سال 2015 که در نشریه Academy of the Nutrition and Dietetics منتشر شد، نشان می‌دهد، مدت زمان کوتاه‌تر با مصرف غذاهای ناسالم‌ مرتبط است.

در این تحقیق ، هزار و یک دانش‌آموز کلاس سوم تا هشتم در 6 مدرسه ابتدایی و راهنمایی در ماساچوست(ایالتی در شرق امریکا) مورد بررسی قرار گرفتند. این دانش‌آموزان، زمان ناهار 20 تا 30 دقیقه‌ای متغیر داشتند.

محققان دریافتند که دانش‌آموزان در زمان کمتر از 20 دقیقه، در مقایسه با زمان 25 دقیقه، کمتر از میوه‌ها به عنوان بخشی از ناهار استفاده می‌کنند.

نتایج تحقیقات نشان داد که در حالت مطلوب، کودک باید حداقل 30 دقیقه وقت ناهار داشته باشد.

محققان اظهار کردند: زمانی که مدارس از آشپزهای ماهر برای تهیه غذاهای مختلف در وعده ناهار استفاده می‌کنند، دانش‌آموزان تمایل بیشتری برای مصرف میوه و سبزی دارند.

در ایالات متحده برای پشتیبانی از نیازهای تغذیه‌ای کودکان از جمله ناهار، از وعده غذایی کم‌هزینه یا رایگان استفاده می‌شود.

برزیل

کشور برزیل از جمله کشورهایی است که قدیمی‌ترین برنامه تغذیه مدارس در جهان را دارد. در این کشور روزانه بیش از 43 میلیون کودک، وعده غذایی مدارس را دریافت می‌کنند.

در برزیل، برای استفاده از غذاهای فرآوری شده یا موادغذایی که در آن از شکر، نمک یا چربی‌های اشباع‌شده استفاده شده باشد، محدودیت‌هایی وجود دارد.

در مدارس این کشور، غذاها به صورت تازه تهیه می‌شود و برنامه غذایی را متخصصان تغذیه کنترل کرده و در تهیه غذا کشاورزان محلی نیز کمک می‌کنند.

هند

هند از جمله کشورهایی است که بزرگ‌ترین پروژه های وعده‌های غذایی در مدارس را اجرا می‌کند. بیش از 1.6 میلیون کودک هر روز یک وعده غذایی رایگان در 12 ایالت هند، دریافت می‌کنند.

ژاپن

در این کشور، وعده ناهار مدرسه در اولویت قرار دارد، اگر والدین نتوانند هزینه 250 دلاری یک وعده غذایی را تامین کنند، برنامه ناهار رایگان و یا ارزان‌تر ارائه می‌شود، تا همه به این وعده غذایی دسترسی داشته باشند.

مهم‌ترین نکته اینجاست که ناهار مدرسه به عنوان بخشی از آموزش در ژاپن محسوب می‌شود و در واقع کشور ژاپن، کشوری پیشگام در برنامه غذایی مدارس است.

وعده ناهار در مدارس بسیار مهم است به همین دلیل زمان لازم برای صرف غذا با آرامش فراهم شده است. در مدارس ژاپن، دانش آموزان خودشان کارهای مدرسه را انجام می‌دهند و معمولا بسیاری از مدارس سرایدار ندارند.

وعده ناهار معمولا یک وعده غذای اصلی محسوب می‌شود که شامل برنج، سوپ، شیر وسبزیجات است.

این روش موجب شده که دانش‌آموزان نه تنها مسوولیت‌پذیری بلکه عادت مصرف غذاهای سالم را فراگیرند. امید به زندگی در بین دانش‌آموزان ژاپنی بالا و میزان چاقی در آنان نیز بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.

سوئد

برنامه وعده غذایی رایگان در مدرسه از اوایل دهه 1900 آغاز شده است. از سال 2011 قانون مدارس سوئد بر این اساس است که ناهار مدرسه باید مغذی باشد و بتواند یک سوم مصرف انرژی روزانه را تامین کند.

در سوئد، وعده‌های غذایی گرم سرو می‌شوند و اغلب همراه با سالاد، نان، کره، شیر و آب است.

وعده‌های غذایی از طریق مالیات‌های محلی تامین می‌شود و شهرداری‌ها مسوول اجرای برنامه ناهار در مدارس هستند. در بسیاری از مدارس، غذا در آشپزخانه‌های خود مدارس تهیه می‌شود، با این حال، در شهرداری‌ها آشپزخانه‌های بزرگ و متمرکز ساخته شده تا غذای مورد نیاز مدارس را تامین و برای آنان ارسال کنند.

