شرکت آداک فناوران آینده (آداک کامپیوتر) با بیش از شانزده سال سابقه فعالیت در زمینه واردات و تامین قطعات در حوزه I.T یکی از بزرگ‌ترین توزیع‌کنندگان لپ‌تاپ، تبلت، رایانه های شخصی، کامپیوترهای یکپارچه (All in one) و... در سطح کشور هست.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آداک شاپ، قرارداد همکاری مستقیم با معتبرترین برندهای فناوری اطلاعات همچون ASUS، Lenovo، Acer، Samsung، LG و ... همین‌طور مطرح‌ترین و خوش‌نام‌ترین شرکت‌های خدمات پس از فروش مانند سازگار ارقام، آواژنگ، حامی، سام سرویس، آونگ، گرین، آوات و... باعث شده تا این شرکت بتواند محصولات عرضه‌شده توسط خود را با مناسب‌ترین قیمت و بهترین خدمات پس از فروش به دست مصرف‌کننده نهایی (حقیقی و حقوقی) برساند. پس از سال‌ها حضور فیزیکی و با داشتن ۴ شعبه در بزرگ‌ترین مراکز کامپیوتر تهران یعنی مرکز کامپیوتر ایران و بازار کامپیوتر رضا با نام آداک کامپیوتر و همین‌طور تامین کننده کالای دیجی کالا با عنوان آداک شاپ در مرکز فروشندگان این سایت به عنوان فروشنده برگزیده، به‌منظور ارج نهادن به مشتریان گرامی در سراسر ایران و تسهیل در امر خرید آن‌ها و همگام‌سازی با تغییرات سریع بازار، شرکت آداک فناوران آینده فروشگاه اینترنتی خود را راه‌اندازی کرد. ارسال رایگان کالا در سریع‌ترین زمان ممکن (برای شهر تهران ۲ تا ۴ ساعت و برای دیگر شهرهای سراسر کشور ۲۴ تا ۴۸ ساعته)، ضمانت ۱۰ روز بازگشت بی‌قیدوشرط سخت‌افزاری کالا، ضمانت اصالت کالا و استفاده از معتبرترین شرکت‌های توزیع‌کننده کالا اسنپ، تیپاکس و پست پیشتاز، باعث می‌شود تا مشتریان محترم با اطمینان خاطر خرید خود را به‌صورت آنلاین انجام دهند. یکی از بزرگ‌ترین وجه تمایزهای فروشگاه اینترنتی آداک با دیگر فروشگاه‌های آنلاین، وجود شعب متعدد فیزیکی در سطح شهر تهران هست که این امر موجب افزایش اطمینان مشتریان گرامی، خدمات پس از فروش بهتر خصوصاً در بخش نرم‌افزاری و به‌روز بودن کالاهای این مجموعه هست. همچنین قیمت کالاهای مندرج در سایت کاملا به‌روز بوده و قیمت‌ها با فروشگاه‌های فیزیکی و خرید حضوری کاملا یکسان هست. پشتیبانی فنی به‌صورت آنلاین، تلفنی و حضوری نیز یکی دیگر از وجه تمایز آداک با دیگر سایت‌های فروش اینترنتی هست. انتهای رپرتاژ آگهی