سخنگوی وزارت خارجه کشورمان آغاز سال نوی کلیمیان را تبریک گفت.

به گزارش ایسنا، موسوی در توییتر خود نوشت:

- آغاز سال نوی کلیمیان بر هموطنان کلیمی و همه پیروان راستین آئین موسی کلیم الله مبارک! - Happy New Year to our Jewish compatriots and to all true followers of great prophet Moses (PBUH). שנה טובה ומלאה לבני ארצנו היהודים ולכל חסידיו האמיתיים של משה הנביא הגדול

