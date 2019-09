روش جدید موج‌سواری برای تسخیر امواج ضربه‌ای در حل معادلات اویلر با پایداری بالا، توسط محققان دانشگاه بیرجند ارائه شد.‏

به گزارش ایسنا، این تحقیق که عنوان رساله دکتری مهدی ‏ملائی، دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند است، با معرفی روشی جدید در تسخیر امواج ضربه‌ای، باعث افزایش ‏پایداری و کاهش زمان پردازش محاسبات شبیه‌سازی سیالات می‌شود. ‏

این روش با پایه ریاضی در معادلات غیرخطی و غیرسیال و شبیه‌سازی مسائل آیرودینامیک که با شوک امواج ضربه‌ای ‏همراه است، کاربرد دارد. ‏

به منظور ثبت جهانی روش ارائه شده در این تحقیق، مقاله‌ای تحت عنوان ‏The Introduction of the Surfing ‎Scheme for Shock Capturing with High-Stability and High-Speed Convergence‏ در مجله ‏Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation‏ با ضریب تاثیر4‌‎ IF= ‎و ‏رتبهQ‏1 به چاپ رسیده است.‏

طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم، دکترسیدمجید ملک جعفریان، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند استاد راهنما و دکترسیدعلی ‏میربزرگی و دکترجواد خادم اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دکترمحمود پسندیده فرد از دانشگاه فردوسی مشهد ‏اساتید داور این رساله بودند.

