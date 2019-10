مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پژوهشی به ارزیابی تنوع گیاه درمنه در مناطق هیرکانی پرداخته است.

به گزارش ایسنا، درمنه (Artemisia annua L) یک گیاه دارویی مهم و به عنوان منبع اصلی متابولیت آرتمیزینین برای درمان مالاریا محسوب می­ شود.

باوجود پراکنش گسترده درمنه در ایران و به ویژه در مناطق هیرکانی (شامل سه استان مازندران، گیلان و گلستان) که رویشگاه اصلی این گیاه است، تلاش قابل توجهی برای ارزیابی تنوع آن صورت نپذیرفته است.

دکتر الیاس آریاکیا، عضو هیات علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این پژوهش گفت: سطح بالایی از تنوع مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و مولکولی در میان جمعیت­‌های درمنه وجود داشت. در سطح بین جمعیتی، بیشترین میزان آرتمیزینین در استان مازندران مشاهده شد. علاوه بر این ارتباط معنی­ داری بین محتوای آرتمیزینین و تراکم تریکوم مشاهده شد که می­ تواند به عنوان یک روش انتخاب غیر مستقیم عملکرد آرتمیزین در جمعیت­‌های متنوع درمنه استفاده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه جنگل های هیرکانی ایران امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است؛ پژوهش مذکور می تواند به عنوان گامی در اعتلای این خطه منحصر به فرد مورد توجه قرار گیرد.

همچنین نتایج این پژوهش می ­تواند برای مدیریت بانک ژن و برنامه­ های اصلاحی گیاه درمنه مورد استفاده قرار گیرد.

آریاکیا افزود: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای انجام رسالت ذاتی خود در شناسایی، حفظ و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی کشور و در تداوم موفقیت‌های چشمگیر خود، با انجام یک برنامه‌ریزی بلندمدت به ایجاد زنجیره تحقیقاتی از شناسایی نمونه‌های زیستی بومی ایران تا بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کرده است.

طبق اعلام روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، نتایج این پژوهش در ژورنال Science and Technology (Impact Factor: 0.89) با عنوان

Characterization of Morphological, Phytochemical and Molecular Diversity of Artemisia annua Accessions in Hyrcanian Area of Iran در سال 2019 به چاپ رسید.

