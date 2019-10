دو مقاله علمی مدیریت محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد قشم با عنوان خلیج‌فارس در دو کنفرانس علمی بین‌المللی امارات متحده عربی و آلمان پذیرفته شد.

به گزارش ایسنا، "بررسی وضعیت سلامت آبسنگ‌های مرجانی جزایر دور از ساحل خلیج‌فارس" "Health status of coral reefs in offshore islands of Persian Gulf" عنوان مقاله‌ای است که با نام خلیج‌فارس در کنفرانس بین‌المللی آبسنگ‌های مرجانی عربی (Arabian Coral Reefs) موفق به کسب پذیرش شد. این کنفرانس بین‌المللی که در آبان ماه سال جاری در محل دانشگاه نیویورک ابوظبی برگزار خواهد شد معتبرترین کنفرانس منطقه‌ای (شامل خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای عرب) درزمینهٔ آبسنگ‌های مرجانی است. دانشگاه نیویورک ابوظبی برگزارکننده این کنفرانس شمار کثیری از دانشمندان، محققان، دانشجویان و علاقه‌مندان به آبسنگ‌های مرجانی را از سرتاسر جهان به این بهانه دورهم جمع می‌کند. مقالات برتر در این کنفرانس نیز در یکی از معتبرترین مجلات علمی تخصصی درزمینهٔ آبسنگ‌های مرجانی با نام Coral Reefs به چاپ خواهد رسید.

از سوی دیگر سمپوزیوم بین‌المللی آبسنگ‌های مرجانی آلمان بزرگ‌ترین رویداد علمی درزمینهٔ آبسنگ‌های مرجانی در جهان است که توسط انجمن بین‌المللی آبسنگ‌های مرجانی (ICRS) هر دو سال یک‌بار در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. این سمپوزیوم در سال ۲۰۲۰ در شهر برمن آلمان و با حضور دانشمندان و متخصصی حوزه آبسنگ‌های مرجانی برگزار می‌شود. این سمپوزیوم فرصت بسیار مناسبی به‌منظور معرفی تنوع زیستی اکوسیستم‌های دریایی جزیره قشم و نیز ارائه دستاوردها و عملکرد مدیریت محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد قشم درزمینهٔ آبسنگ‌های مرجانی است.

ازآنجایی‌که خلیج‌فارس نسبت به دریاها و اقیانوس‌های دیگر از شرایط دشوارتری ازلحاظ دما و شوری و دیگر فاکتورهای زیستی برخوردار است، حضور آبسنگ‌های مرجانی در چنین شرایطی نشان‌دهنده مقاوم بودن این گونه‌ها نسبت به سایر گونه‌های خویشاوند در دیگر نقاط کره زمین است. لذا مطالعات آبسنگ‌های مرجانی در خلیج‌فارس برای تمامی دانشمندان بسیار حائز اهمیت است.

کارشناس دریایی مدیریت محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد قشم موفق به ثبت مقاله‌ای با عنوان "چگونگی تأثیر لنگراندازی شناورها و حضور توریست بر اجتماعات آبسنگ‌های مرجانی جزایر قشم در خلیج‌فارس" (How Boat anchoring and Tourism affect coral reef communities in Qeshm Islands, Persian Gulf) در این سمپوزیوم شده است.

لازم به ذکر است محمد غواصی کارشناس محیط‌زیست دریایی مدیریت محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد قشم، به‌عنوان یکی از نویسندگان این مقالات به‌عنوان نماینده سازمان در این کنفرانس‌ها حضور خواهند یافت.

به گزارش ایسنا؛ در دوره قبلی کنفرانس بین‌المللی آبسنگ‌های مرجانی عربی (Arabian Coral Reefs) مقاله‌ای دیگر در خصوص آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس در حوزه جزیره قشم از سوی مدیریت محیط‌زیست قشم به ثبت رسیده بود که مهندس غواصی به‌عنوان نماینده سازمان جهت ارائه مقاله در آن کنفرانس حضور داشتند.

