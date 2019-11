باج ‌افزار از سال ۲۰۱۳ به دنیای بدافزارها وارد شد. امروزه، چنین بدافزارهایی داده‌ها را رمزگذاری و یا به‌اصطلاح محاوره‌ای گروگان‌گیری می‌کنند و درازای دریافت وجه، کلید رمزگشایی را به صاحبان داده می‌دهند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام فناوران اطلاعات و ارتباطات شمال غرب، باج افزار مبتنی بر رمزگذاری، مانند Crypto Wall،Crypto Locker و Torrent Locker فایل‌های ذخیره‌شده در رایانه‌ها و حتی درایوهای شبکه را رمزگذاری کرده و پس از آلوده شدن، کلیه اطلاعات از دسترس خارج می‌شود و درازای دریافت هزینه‌ای به‌عنوان باج، ممکن است امکان دسترسی به اطلاعاتتان را فراهم کند. یکی از راه‌های مقابله با آسیب باج افزارها پشتیبان‌گیری هست. پشتیبان‌گیری از اطلاعات، در میان کاربران به روندی جاری تبدیل‌ شده است که درآمد باج‌افزارها را تا حدودی برای مجرمان سایبری کاهش داده است.

· باج افزارها و سینولوژی

خطر آلودگی به بدافزار بطور مداوم در حال افزایش است، بدافزارهایی که به‌سرعت در هر ساعت و هر روز گسترش می‌یابند.

Synology تولیدکننده تجهیزات NAS Storage، با ارائه اسکن‌های امنیتی مانند Security Advisor، Qualysguard Security و همچنین ارائه به‌روزرسانی‌های منظم امنیتی برای محافظت از کاربران در برابر تهدیدات به این مشکل رو به رشد، پرداخته است.

اخیراً شاهد هستیم باج افزارهای جدید مبتنی بر رمزگذاری و سرقت اطلاعات، دستگاه‌های NAS معروف در بازار مصرف ایران را نیز هدف قرار داده و رو به افزایش می‌باشند، در ادامه توضیح خواهیم داد چگونه راهکارهای پشتیبان گیری Synology می‌تواند کامپیوتر و NAS را از حملات مخرب نجات دهد، همچنین نکته قابل‌تأمل این است که تجهیز NAS Storage Synology در سایت‌های معتبر بین‌المللی به‌عنوان بهترین NAS دنیا در سال جاری انتخاب‌ شده است.

شرکت ICTN توزیع‌کننده رسمی تجهیزات سینولوژی در ایران هست و سابقه‌ای طولانی در حوزه‌های ذخیره‌سازی، مجازی‌سازی، امنیت و پشتیبان گیری در پروژه‌های مختلف با مقیاس‌های بزرگ را دارا هست.

روندهای ذیل برای جلوگیری از آسیب دیدن و کاهش توزیع باج ‌افزارها توصیه می‌گردد.

- به‌روزرسانی سیستم‌عامل

سیستم‌هایی که مرتبا به‌روزرسانی نشوند در برابر حملات باج افزار آسیب‌پذیرتر هستند. به همین علت جهت بهبود امنیت، به‌روزرسانی منظم نرم‌افزار و سیستم‌عامل امری ضروری هست.

- نصب نرم‌افزار امنیتی

توصیه می‌شود یک نرم‌افزار آنتی‌ویروس معتبر نصب کنید تا به شما در تشخیص و مقابله با تهدیدات مخرب کمک کند.

- فایل‌های مشکوک را ذخیره و اجرا نکنید.

پیش از باز کردن پیوست‌های ایمیل یا کلیک کردن روی فایل‌ها از منابع ناشناخته، مراقب فایل‌های مشکوک با پسوندهایی مانند “pdf.exe” باشید.

- دسترسی از راه دور را غیرفعال کنید.

بدافزارها معمولاً رایانه‌ها را با استفاده از RDP(Remote Desktop Protocol) هدف قرار می‌دهند. اگر نیازی به دسترسی از راه دور ندارید، RDP را غیرفعال کنید.

- بهترین سلاح شما در برابر باج افزارها تهیه نسخه پشتیبان است.

از داده‌های مهم خود به‌طور مکرر پشتیبان گیری نمایید و در نسخه‌های مختلف نگهداری کنید.

راهکارهای سینولوژی برای محافظت از داده‌ها

سینولوژی پکیج‌های نرم‌افزاری رایگانی مانند Actie Backup For Business و یا Cloud Station را برای پشتیبان گیری در اختیار شما قرار داده که با کمک آن‌ها می‌توان عملیات پشتیبان گیری را اجرا و از راهکارهای سینولوژی جهت نگهداری نسخ پشتیبان بهره‌مند شد.

۱. Back up your computer/Server to Synology NAS

۲. Back up Synology NAS to cloud

۳. Back up Synology NAS to expansion units

۴. Back up to an offsite Synology NAS

بهترین و ارزان‌ترین راهکار جهت جلوگیری از پرداخت هزینه به باج افزارها، تهیه نسخ مختلف پشتیبان هست. نرم‌افزار Synology Drie Client یک‌راه حل مناسب برای تهیه نسخ پشتیبان از داده‌های فایلی بر روی سرورهای Synology NAS است که می‌تواند چندین نسخه از یک فایل را حفظ کند.

پشتیبان گیری داده‌های سینولوژی روی یک مرکز داده دیگر

اگر باج افزار فایل‌های شما را مورد حمله قرار دهد، تهیه نسخه پشتیبان و نگهداری آن در یکجا کافی نخواهد بود. بهترین راه، اضافه کردن لایه محافظتی دیگر، داشتن نسخ مختلف پشتیبان و نگهداری آن‌ها در یک مرکز داده دیگر (Offsite) هست.

Hyper Backup

Hyper Backup به شما امکان تهیه بکاپ و نگهداری آن‌ها در طیف کاملی از مقاصد مختلف مانند هارد اکسترنال، فضای ابری، rsync و ... را می‌دهد.

Snapshot Replication

سینولوژی مجهز به فایل سیستم قدرتمند و بزرگ Btrfs است. روی این فایل سیستم قابلیت‌های بسیاری بر روی سینولوژی فعال می‌شود و اجازه نصب پکیج‌های نرم‌افزاری متفاوتی را فراهم می‌سازد. یکی از این نرم‌افزارها Snapshot Replication هست که به شما امکان تهیه Snapshot از LUN و File را می‌دهد و می‌توانید در زمان‌هایی که مشخص و تنظیم نموده‌اید موقعیت داده‌ها را حفظ و ذخیره کند و زمانی که داده‌ای پاک و یا آلوده گردید با کمک این روش می‌توان فایل‌ها را بازیابی کرد.

همچنین می‌توانید برای LUN ها و فایل‌ها داده را از سایت اصلی به خارج از سایت Replicate کنید. در این صورت همه داده‌های مهم شما در دونقطه نگهداری و در صورت بروز فاجعه به‌سرعت قابل بازیابی خواهند بود.

