گروه موسیقی ارگ کرمان برگزیده اول جشنواره فولک

ایسنا/کرمان دوازدهمین دوره جشنواره فولک در سنت پترزبورگ روسیه به نام "اینترفولک"، از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ نوامبر با حضور ۴۲ گروه از ۱۳ کشور در قسمت‌های مختلف برگزار شد، که گروه موسیقی ارگ از کرمان برنده جایزه Special prize of the jury for the preservation of national instrumental traditions این جشنواره شد.

"دانیال دریانی" از اعضای گروه "ارگ" در گفت و گو با ایسنا درباره‌ این فستیوال می‌گوید: ما در آنجا دو برنامه داشتیم که یک بخش رقابتی بود و یک کنسرت هم در یک مرکز فرهنگی داشتیم. در بخش رقابتی شرایط به این منوال بود که دور اول برگزار می‌شد که بر اساس یکسری معیار داوران نمره می‌دادند؛ مثلا ۱۶۰ نمره داشت که از ۱۵۰ به بالا مدال طلا و از ۱۴۰ تا ۱۵۰ دوم و به همین منوال ادامه داشت که در این قسمت ما خوشبختانه امتیاز لازم را گرفتیم و مدال طلا یا عنوان اول را بدست آوردیم. منتها مثل المپیاد بود و یک یا چند گروه می‌توانستند اول یا دوم شوند که ما و یگ گروه از روسیه عنوان اول را کسب کردیم. جایزه ویژه هیات داوران را گرفتیم او می‌افزاید: دور دوم رقابت که جایزه بزرگ بود هم برگزار شد که ما در این دور هم موفق بودیم و جایزه بزرگ را گرفتیم. عضو گروه ارگ با اشاره به جایزه ویژه هیات داوران می‌گوید: ما جایزه ویژه هیات داوران را گرفتیم. این جایزه به دلیل حفظ و پاسداشت سازهای محلی و ملی یک کشور داده شد که برای ما خیلی ارزشمند بود. ضمن اینکه لباس‌های ما هم طرح پته بود و هدفمان از این لباس‌ها معرفی پته بود که این در کسب این جایزه تاثیر داشت. دریانی درباره‌ چگونگی حضور در این فستیوال چنین می‌گوید:ما برای شرکت در این فستیوال مکاتباتی با برگزار کنندگان داشتیم و این‌گونه نبوده که فراخوان داشته باشد و هر گروهی می‌توانست با فرستادن نمونه کار شرکت کند ولی باید از فیلترهایی رد می‌شدند؛ هیات داوران در آنجا ده نفر بودند که در دور نهایی به خاطر این‌که رقابت نزدیک بود به یازده نفر رسیدند و به لحظ فنی می‌توانم بگویم رقابت و تجربه خوبی برای ما بود. امکانات قابل مقایسه نیست او ادامه می‌دهد: به لحاظ غیر فنی که بخشی از آن به برنامه‌ریزی و برگزاری مربوط می‌شود خیلی دقیق بود. یک ماه و نیم پیش برنامه‌ای را برای ما فرستادند که در فلان روز از این ساعت تا این ساعت ساند چک دارید و این دقیقا انجام شد چیزی که ما این‌جا کمتر داریم. از سالن ها و امکانات سخت افزاری دیگر چیزی نگویم که اصلا قابل مقایسه نیست. پته و مس را معرفی کردیم او درباره‌ی هدف گروه از شرکت در این فستیوال چنین می‌گوید: حضور در فستیوال این‌چنینی چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ سطح کیفی برگزاری برای هرکس می‌تواند تجربه خوبی باشد. ما در این اجراها سازهای سنتی و محلی ایرانی مثل دمام،دایره، دف را معرفی کردیم همچنین صنایع دستی مثل پته و مس را معرفی کردیم که برای آن‌ها جذاب بود و استقبال خوبی از آن‌ها شد. این نوازنده سنتور با اشاره به قطعات کوبه‌ای و بدون کلامی که اجرا کردند می‌گوید: برخی قطعات صرفا برای معرفی ریتم‌ها و ترکیبات ریتمی مرسوم در موسیقی ایرانی و برخی هم شامل پیچیدگی‌های بیشتر چه به لحاظ ریتمی و چه به لحاظ سازبندی بودند. دریانی از سابقه‌ گروه ارگ چنین می‌گوید: گروه ارگ به تازگی کارخود را شروع کرده و این اولین اجرای رسمی گروه بود؛ البته اعضای گروه سابقه همکاری و فعالیت بسیار طولانی مدت در قالب گروه‌های دیگر با هم داشتند و تجربه‌ سال‌ها اجرا و همکاری بین اعضای گروه وجود داشت. او ادامه داد : خود من شخصا نزدیک به ۱۶ سال تجربه اجرا و حتی تدریس مشترک با آقای شعاعی را دارم و همین‌طور با دوستان دیگر هم حدود ۱۰ سالی است که کار می‌کنم. یعنی ما اصلا حس نمی‌کردیم که داریم ترکیبی متفاوت و کاری متفاوت انجام می‌دهیم. شرکت در اولین فستیوال برای ما موفقیت آمیز بود او می‌افزاید : کلا هدف اولیه تشکیل گروه شرکت در فستیوال‌های بین المللی بود. شرکت در این برنامه‌ها که در خارج از کشور برگزار می شود چه به لحاظ هزینه‌ای و سخت افزاری و چه رفت و آمد با برنامه‌های داخل متفاوت است؛ برای همین ما می‌خواستیم به لحاظ نفرات تعدادمان زیاد نباشد و در عین حال گروهمان کارا باشد و تمام هدفی که داریم را بتوانیم با این تعداد اجرا کنیم به قولی نمی‌خواستیم در گروه‌مان سیاهی لشکر داشته باشیم. در داخل ایران دستتان باز است و می‌توانید از تعداد افراد بیشتری استفاده کنید. اما در خارج سخت است برای همین ما برای اولین بار با این ترکیب ۴ نفره شرکت کردیم که خوشبختانه شرکت در اولین فستیوال برای ما موفقیت آمیز بود و فعلا برنامه‌ای برای اجراهای داخلی نداریم. انتهای پیام