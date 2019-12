چگونه یک کتاب ترجمه کنیم

ترجمه کتاب همانند ترجمه‌ی یک مقاله و یا متن انگلیسی نیست.

برای شروع ترجمه باید عنوان مناسبی برای کتاب خود بیابید و حتما این را در نظر بگیرید که کتاب مورد نظر در حیطه‌ی تخصصی شما باشد. در این مطلب به طور خلاصه فرایند ترجمه کتاب را توضیح خواهیم داد.

ورود به عرصه‌ی ترجمه کتاب

از آنجا که درصد زیادی از مردم دنیا که در تولید علم و نویسندگی پیشرو هستند، انگلیسی زبان هستند بنابراین اکثرکتاب های معروف و پر کاربرد نیز به زبان انگلیسی نوشته می شود به همین دلیل می توان گفت بازار ترجمه کتاب از زبان انگلیسی به زبان های دیگر تقریبا داغ است.

ممکن است شما هم قصد داشته باشید که وارد این عرصه شوید حال یا برای کسب درآمد یا کسب تجربه و بهتر کردن رزومه.

در ابتدا باید گوشزد کنیم که برای ترجمه کتاب دارا بودن سطح زبان انگلیسی خوب یکی از مهم ترین شروط لازم است اما کافی نیست. شما حتما باید به فنون و اصول ترجمه به صورت کامل آشنایی داشته باشید. ما در این بحث بیشتر سعی می‌کنیم قواعد کلی و مراحل ترجمه کتاب را برای شما بازگو کنیم و در این مطلب شما به پاسخ پرسش های خود برسید.

سختی یا آسانی ترجمه یک کتاب از انگلیسی به فارسی در حالت کلی به عوامل متعددی بستگی دارد. از این عوامل می توان به حجم کتاب مورد نظر، موضوع کتاب و میزان تسلط شما به موضوع تخصصی کتاب اشاره کرد.

انتخاب کتاب مناسب برای ترجمه

از همان ابتدای راه سعی کنید حوزه‌ی تخصصی خود را مشخص کنید تا کارتان آسان‌تر شود. اگر از قبل در زمینه ترجمه تخصصی فعال بوده‌اید اکنون این فرایند برایتان کمی آسان‌تر خواهد بود. برای مثال، آیا می‌خواهید در حوزه‌ی ورزش، جغرافیا، آموزشی و یا هزاران موضوع دیگر کتابی را ترجمه کنید؟ بعد از آن که موضوع مورد نظر خود را توانستید انتخاب کنید نوبت آن است که کتاب خوبی برای ترجمه انتخاب کنید.

برای این کار می‌توانید از گوگل یا وب سایت‌هایی مثل آمازون، جدیدترین کتاب‌های خارجی را که منتشر شده‌اند پیدا کنید. حال فرض می‌کنیم که شما خواهان ترجمه کتاب در حیطه‌ی کودک هستید. پس می‌توانید در گوگل عبارت زیر را جستجو کنید:

The best children books of ۲۰۱۹

با جستجوی این عبارت می توانید گزینه‌های زیادی را پیدا کنید. حتی می توانید حیطه‌ی جستجوی خود را محدودتر کنید، برای مثال بهداشت کودکان، سلامت و عادت‌های غذایی کودکان را جستجو کنید.

انتخاب کتاب خوب کار آسانی نیست، زیرا گزینه‌های زیادی وجود دارد که انتخاب را مشکل می‌سازند. اما با کوچک کردن حیطه‌ی مورد نظر می‌توانید گزینه‌های زیادی را حذف کنید. در هنگام جستجو مشخصات کامل کتاب از جمله ناشر و خلاصه‌ی داستان توضیح مختصری داده شده است. زمانی که کتاب مورد نظر خود را برای ترجمه یافتید، وارد مرحله ی دوم این کار می‌شوید.

مطمئن شوید این کتاب قبلا ترجمه نشده باشد:

برای اینکه اطمینان حاصل کنید که کتابی که مورد نظر شماست، قبلا ترجمه شده است یا نه راه ساده‌ی وجود دارد. برای ترجمه کتاب شما با استفاده از وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌توانید از این موضوع با خبر شوید. (www.nlai.ir) که در آن می‌توانید عنوان اصلی کتاب مورد نظر، نام نویسنده را جستجو کنید. البته می‌توانید عنوانی که برای ترجمه می‌خواهید را نیز جستجو کنید اما ممکن است شخصی آن کتاب را به عنوان دیگری ترجمه کرده باشد.

اجازه گرفتن از ناشر کتاب برای ترجمه:

قبل از این که ترجمه کتاب را شروع کنید، حتما باید از منتشر کننده آن کتاب (ناشر آن) اجازه بگیرید که البته کار زیاد سختی هم نیست و پس از آن کار خود را شروع کنید.

زمانی که نام کتاب را در گوگل یا آمازون جستجو می کنید، مشخصات کامل کتاب مانند نام ناشر در آن بیان شده است. در این صورت می توانید به صفحه ی انتشارات رجوع کرده و آدرس ایمیل ناشر را پیدا کنید و به آن ها ایمیل بزنید. اگر می‌خواهید همان تصویرهای اصلی کتاب را برای نسخه‌ی ترجمه شده‌ی خود استفاده کنید باید این موضوع را نیز به ناشر خبر دهید. آن‌ها شرایط مربوط به خود را برای ترجمه کتاب به شما اطلاع رسانی می کنند.

پیدا کردن ناشر برای ترجمه کتاب

بعد از اجازه گرفتن از ناشر خارجی، توانایی شروع ترجمه کتاب را دارید. مهم ترین و البته سخت ترین بخش ترجمه کتاب بعد از ترجمه پیدا کردن ناشری است که حاضر شود انتشار کتاب شما را بر عهده بگیرد. به احتمال زیاد در اوایل و بعد از مراجعه به ناشرهای مختلف، تمام آن ها پاسخ منفی به خواسته‌ی شما بدهند. ولی شما نباید مایوس شوید. بهترین راه این است که حداقل یک سوم متن خود را که ترجمه کرده‌اید، در اختیار ناشر بگذارید و تلاش کنید دلیل‌های قانع کننده‌ای را به ناشر توضیح دهید تا بتوانید او را متقاعد کنید چاپ را بر عهده بگیرد. این اطمینان خاطر را داشته باشید اگر مراحل قبلی را به شیوه‌ی درستی انجام داده باشید، به خصوص کتاب مناسب را انتخاب کرده باشید، این مرحله به آسانی برای شما حل خواهد شد.

ثبت کتاب ترجمه شده در کتابخانه ی ملی

در فرایند ترجمه کتاب این مرحله یکی از وظایف ناشر است که باید انجام دهد. ناشر باید مشخصات کتاب شما را در کتابخانه ی ملی ثبت کند تا نام شما به عنوان مترجم بتواند در کنار عنوان کتاب قرار بگیرد.

