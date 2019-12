ایسنا/البرز معاون صنایع کوچک و متوسط شرکت شهرک های صنعتی البرز گفت: در رویداد ملی طرح‌های نوآورانه از بین ۸۲ ایده دریافتی، ۱۰ ایده به مرحله نهایی رسید.

امیر تورج کلانتری در رویداد ملی طرح‌های نوآورانه و استارتاپی صنایع کوچک، اظهار کرد: برای برگزاری این رویداد ملی، در مرحله اول ۸۲ ایده از ۳۱ استان کشور دریافت شد که شش مورد از آنها را صاحبان ایده البرزی ارایه داده بودند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: پس از بررسی های صورت گرفته، ۳۰ ایده از ۱۸ استان کشور انتخاب و به مرحله دوم داوری رسیدند.

این مسئول توضیح داد: در نهایت ۱۰ ایده از میان این ۱۸ ایده انتخاب شده و مقرر شد هر یک از این طرح‌ها در قالب کلیپ‌های شش تا ۱۰دقیقه‌ای ارایه شوند.

کلانتری با اشاره به نتیجه برگزاری اولین روز از این رویداد ملی گفت: دیروز بیش از ۲۱۰ تفاهم نامه بین واحدهای فناورانه و واحدهای صنعتی و تولیدی که نیازمند فناوری هستند منعقد شد.

وی تصریح کرد: در روز اول این رویداد ملی بیش از ۵۰۰ جلسه مذاکره be to be برگزار شد که بدون شک نقش به سزایی در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط خواهد داشت.

