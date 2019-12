مراقب قاتلِ نامرئی فصل سرما باشید

در آمریکا هر سال، مسمومیت با مونواکسید کربن (CO) علت بیش از ۵۰ هزار مراجعه به بخش اورژانس است.

به گزارش ایسنا، براساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا در این کشور بیش از ۴۰۰ نفر سالانه در اثر مسمومیت با مونوکسید کربن جان خود را از دست می‌دهند.

نشریه تخصصی مدیکال اکسپرس در مطلبی در این باره تاکید کرده است: با نزدیک شدن به زمستان خطر مسمومیت با CO افزایش می یابد.

CO یک گاز بی‌بو و نامرئی است و به همین دلیل به آن قاتل خاموش می‌گویند. اگزوز اتومبیل رایج‌ترین منبع CO است اما اجاق گاز، بخاری‌ها و کوره‌های زغال سنگ نیز آن را تولید می‌کنند. هنگامی که این وسایل به طور نامناسب تنظیم شده و در فضاهای با تهویه ضعیف مورد استفاده قرار می‌گیرند، خطر مسمومیت با مقادیر بالای CO افزایش می‌یابد.

اگرچه همه افراد مستعد مسمومیت با CO هستند، نوزادان، افراد مسن و افراد دارای مشکلات تنفسی به ویژه در معرض خطر هستند. از آنجا که CO نامرئی و بی‌بو است، مهم است که علائم مسمومیت با CO را بشناسید.

علائم شایع مسمومیت با گاز CO شامل سردرد، سرگیجه، ضعف، تهوع، استفراغ، درد قفسه سینه و سردرگمی هستند. افرادی که در خواب هستند ممکن است متوجه این علائم نشده و جان خود را در اثر این مسمومیت از دست بدهند.

بنابر گزارش دویچه‌وله، با این حال افراد می‌توانند با اقدامات ساده پیشگیرانه از مسمومیت با CO جلوگیری کنند:

- سیستم گرمایش مانند بخاری و آب گرم‌کن و سایر وسایل گازسوز هر سال سرویس و کنترل شوند.

- در اجاق گاز یا شومینه هیچ چیزی را نسوزانید.

- می‌توانید دستگاه‌های اخطار دهنده منوکسید کربن را در منزل نصب کنید.

- خانه خود را با اجاق گاز گرم نکنید.

- همه روزنه‌های جریان هوا ‌را در خانه مسدود نکنید.

- از نصب آبگرم‌کن در حمام خودداری کنید.

- هیچ وقت خودرو، موتور سیکلت و وسیله نقلیه خود را در گاراژ با در بسته روشن نکنید.

